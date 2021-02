Chiusura punto nascita Sulmona, Sinistra Italiana sostiene manifestazione Cgil

“Pieno e incondizionato sostegno alla Cgil per la manifestazione organizzata a Sulmona dalla sigla sindacale il prossimo lunedì 8 febbraio alle ore 10:30 davanti l’ospedale dell’Annunziata, contro la chiusura del punto nascita dell'ospedale di Sulmona".

Così, in una nota, Pierluigi Iannarelli, segretario di Sinistra Italiana L’Aquila.

"Nonostante l'impegno e la dedizione incessante che il personale della ASL1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila ha sempre garantito in particolare durante questa pandemia, malgrado le inadeguate condizioni di lavoro, la chiusura e il ridimensionamento dei servizi sanitari rappresenterebbe il colpo di grazia per loro, per le loro famiglie, ma anche nei confronti dell’intera comunità della Valle Peligna, dell’Alto Sangro e più in generale dell’intera Provincia Aquilana che risulterebbero prive di un servizio essenziale, circostanza che oltre che determinare una accelerazione della crisi economica, sociale ed occupazionale, acuirebbe in modo determinante il fenomeno dello spopolamento delle aree interne, di cui tanto si parla ma che nei fatti concreti restano trascurate. Lottiamo insieme per il Bene Comune".