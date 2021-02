Consultazioni, Draghi ai partiti: "Rivedere il calendario scolastico"

Si è concluso il primo giorno del secondo giro di consultazioni per il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi.

L'ex presidente della Bce non si è limitato all'ascolto dei partiti ma ha iniziato a tratteggiare i confini programmatici di un "governo europeista con un forte richiamo all'atlantismo", incardinato su "necessarie riforme della Pubblica amministrazione, del fisco e della giustizia civile".

Tra i punti salienti di quanto ha illustrato ai partiti, ci sarebbero la scuola, il piano vaccinale e il fisco.

Per quanto riguarda la scuola, il futuro governo dovrà, secondo Draghi, "rimodulare il calendario scolastico" dell'anno in corso, per recuperare i "numerosi giorni persi"; lavorare da subito perché a settembre tutte le cattedre siano assegnate e i docenti siano in classe dal primo giorno del nuovo anno scolastico; evitare che ci siano anche quest'anno molte migliaia di cattedre vacanti come lo scorso anno, alla ripresa dopo l'estate.

Sui vaccini, Draghi ha detto di voler intensificare e accelerare la campagna di vaccinazione, valutando in particolare gli aspetti della logistica e della produzione, sottolineando la questione dell'approvvigionamento.

Le consultazioni andranno avanti anche domani. Oggi Draghi è stato impegnato in colloqui lampo, più veloci rispetto a quelli dei giorni scorsi, con i partiti minori mentre domani sono attese le formazioni di maggior peso: Pd, Iv, Leu, Fdi, Fi e Lega. Mentre mercoledì alle 12.45 vedrà i leader di Cgil, Cisl e Uil alla Camera dei deputati.

Sempre mercoledì, gli iscritti M5S saranno chiamati a esprimersi su un eventuale supporto a un governo presieduto da Draghi. Lo annuncia il blog delle Stelle.