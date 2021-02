Interruzione farmacologica di gravidanza, Verì raccomanda somministrazione in ospedale. Insorge l’opposizione

Sotto la forma di "forte raccomandazione alle Asl regionali", l'Abruzzo ha inviato alle direzioni generali delle Asl abruzzesi una circolare "affinché l'interruzione farmacologica di gravidanza con utilizzo di mefipristone e prostaglandine sia effettuata preferibilmente in ambito ospedaliero e non presso i consultori familiari". Duplice firma dell'assessore alla sanità della Regione Abruzzo Nicoletta Verì e del Dg della sanità Claudio D'Amario.

Il provvedimento, ha spiegato Verì, “si è reso necessario alla luce delle recenti modifiche della normativa che regolamenta l’accesso al trattamento farmacologico per l’interruzione di gravidanza”.

Il riferimento è alla circolare dello scorso 12 agosto del ministero della salute che ha aggiornato le direttive approvate dieci anni fa che consigliavano per sicurezza tre giorni di ricovero per l’aborto farmacologico. La nuova normativa ministeriale (arrivata dopo il parere del Consiglio superiore di sanità cui Speranza si era rivolto dopo la decisione della Giunta leghista umbra di somministrare la RU486 in regime di ricovero) ha rimosso le limitazioni all’impiego del farmaco.

Nello specifico, la circolare annulla l’obbligo di ricovero dall’assunzione della pillola fino alla fine del percorso assistenziale, allunga il periodo in cui è possibile ricorrere al farmaco fino alla nona settimana di monitoraggio, e rende possibile l’assunzione “presso strutture ambulatoriali pubbliche adeguatamente attrezzate, funzionalmente collegate all’ospedale ed autorizzate dalla Regione, nonché consultori, oppure day hospital”. Si raccomanda inoltre “di effettuare il monitoraggio continuo ed approfondito delle procedure di interruzione volontaria di gravidanza con l’utilizzo di farmaci, avendo riguardo, in particolare, agli effetti collaterali conseguenti all’estensione del periodo in cui è consentito il trattamento”.

"L'aborto farmacologico è sicuro. - il commento di Speranza al momento dell’approvazione delle nuove linee guida -Va fatto in day hospital, nelle strutture pubbliche e private convenzionate, e le donne possono tornare a casa mezz'ora dopo aver assunto il medicinale”.

Per Verì però le carenze dei consultori familiari abruzzesi sono gravi al punto che “le indicazioni ministeriali potrebbero non essere rispettate. Di qui la richiesta di somministrare il farmaco preferibilmente in ambito ospedaliero, a tutela della salute della donna e nel pieno rispetto del dettato della legge 194”.

Nella circolare regionale viene fatto poi riferimento alle “indicazioni terapeutiche dei prodotti utilizzati, in cui è previsto che le donne alle quali viene somministrato il farmaco devono poter disporre nella stessa sede di strutture mediche adeguate, così da poter far fronte ad eventuali effetti collaterali. Condizione – spiega l’assessore – che spesso non si verifica nelle nostre sedi consultoriali, dove non sempre è presente una figura medica e non c’è una perfetta integrazione con le sedi dipartimentali”.

Nel frattempo, a ciascuna Asl abruzzese è stato richiesto di fornire, per ogni sede consultoriale presente, una serie di informazioni: la presenza di un collegamento funzionale tra i servizi territoriali e gli ospedali di riferimento; la individuazione di sedi disponibili con spazi dedicati; la formazione specifica degli operatori coinvolti; la puntuale raccolta dati attraverso la scheda Istat D12 ; la definizione dei criteri di ammissione e dei criteri di esclusione; le informazioni da fornire alla paziente; la predisposizione di un consenso informato; la definizione di protocolli operativi ben definiti per l’esecuzione dell’interruzione volontaria di gravidanza con il trattamento farmacologico; l’attivazione del monitoraggio degli eventuali effetti collaterali dell’interruzione volontaria di gravidanza effettuata con l’utilizzo di farmaci.

La raccomandazione diffusa ieri, ha scatenato l'ira delle opposizioni.

La consigliera regionala pentastellata Sara Marcozzi ha sottolineato come la circolare regionale renda più complicato l'accesso al farmaco. “Dalla sua nota - evidenzia Marcozzi - emerge la gravità assoluta della situazione in cui versano i consultori sul nostro territorio regionale. Visto che è l'Assessore stesso ad ammettere, di fatto, che queste strutture non sono nelle condizioni per poter dare il necessario supporto a livello socio-sanitario alle donne in un momento quantomai delicato della propria vita, dovrebbe avere il buongusto di dimettersi immediatamente. È inaccettabile che le conseguenze delle disfunzioni del sistema sanitario siano pagate dai cittadini, anche nel momento di massima fragilità, mentre la politica cerca scappatoie di ogni tipo”.

“Ci sono state battaglie decennali – continua Marcozzi – in nome dei diritti e delle libere scelte delle donne. Se l'Assessore non è in grado di difenderne le prerogative e di proteggerle nelle situazioni in cui c'è maggiore bisogno di aiuto e sostegno, lo dica subito e torni a casa invece di mettere nuovi e potenziali ostacoli”.

Anche le democratiche abruzzesi sono intervenute sul punto. "La raccomandazione della Regione è una forzatura - hanno scritto in una nota - bisognerebbe preoccuparsi dello stato in cui versano il consultori. Dopo l’Umbria e le Marche quindi anche l’Abruzzo a guida centrodestra prova a schierarsi contro il nuovo protocollo del Ministero della Salute sull’aborto farmacologico. Quello che temiamo è il tentativo di forzare la mano, per motivi ideologici e politici, su questioni di etica pubblica, attraverso forme più o meno evidenti di criminalizzazione (ed evidentemente di ‘contenimento sanitario’) dell’aborto come atto di libertà sul proprio corpo”.

“L’assessora Verì si preoccupi dello stato in cui versano i consultori, presidi di cura, civiltà, cittadinanza attiva, prevenzione, informazione e condivisione che, se magari meglio sostenuti nelle proprie attività, potrebbero portare avanti temi come l’educazione alla sessualità e all’affettività fra le giovani generazioni, l’incentivo all’uso corretto dei metodi di contraccezione e di tutela dalle malattie sessualmente trasmissibili, l’ascolto attivo e partecipato di malesseri emotivi ed esistenziali che oggi più che mai risentono negativamente dell’assenza di luoghi di accoglienza”.

“Proviamo in ultimo a ricordare – hanno sottolineato ancora le Democratiche abruzzesi - come l’interruzione volontaria di gravidanza (quindi anche quella farmacologica) sia inclusa nei Lea, i livelli essenziali assistenziali, che devono essere garantiti a tutti i cittadini e a tutte le cittadine in tutto il Paese, nelle forme in cui le leggi (e quindi anche le nuove Linee Guida istituite dal Ministero della salute) lo consentono. Ribadiamo con forza che da anni le associazioni per la salute della donna e le società scientifiche chiedono un rilancio della legge 194, chiedendo il rafforzamento della rete dei consultori, da anni sotto finanziati e a corto di personale, ma anche una maggiore centralità sui temi della legge a partire dall’informazione sulla contraccezione, inclusa quella d’emergenza, per migliorare l’informazione, soprattutto per le giovanissime e le cittadine straniere. Proviamo a parlare di questo, non di confinare il corpo delle donne ad un controllo e confinamento non solo fisico, ma anche esistenziale”.