Agricoltura, Imprudente: "1,8 milioni di euro per la filiera lattiero-casearia"

Approvati gli elenchi degli ammessi al finanziamento del bando dedicato alla filiera lattiero/casearia, sottomisure 4.1 e 4.2, denominato "Competilatte".

Lo comunica il vicepresidente della Giunta regionale con delega all'agricoltura Emanuele Imprudente.

La misura 4 della filiera lattiero/casearia prevede un contributo pari a 1 milione e 800 mila euro, diviso tra le sottomisure 4.1 (Investimenti nelle aziende agricole) e 4.2 (Investimenti in trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli).

"In un momento di difficoltà è doveroso valorizzare le eccellenze e le potenzialità esistenti nel nostro territorio - spiega il vicepresidente Emanuele Imprudente -. L'obiettivo della misura, nell'ambito dei progetti integrati di filiera, è stato di mettere insieme in termini di collaborazione tutti i soggetti che operano nella filiera lattiero casearia, dalla produzione alla commercializzazione, con alla base innovazione e formazione permanente. Il latte e i formaggi sono una ricchezza del nostro territorio e come assessorato vogliamo dare il massimo supporto alla filiera connessa. E' una iniziativa che punta a valorizzare i presidi agricoli delle aree interne”.