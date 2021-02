Asl 1, il direttore sanitario Mascitelli non è ancora operativo. L'azienda nel mezzo di un braccio di ferro politico in piena pandemia

L'indegno spettacolo che ci sta restituendo la gestione politica, e politicista, della sanità in provincia dell'Aquila si sta arricchendo, in queste ore, di un nuovo capitolo.

A cinque giorni dalla nomina di Alfonso Mascitelli a direttore sanitario della Asl 1, il quarto in un anno e mezzo per decisione del manager Roberto Testa, catapultato all'Aquila da ambienti romani di Fratelli d'Italia su spinta del governatore Marco Marsilio, e col placet dell'assessore regionale Guido Liris e del sindaco del capoluogo Pierluigi Biondi, il professionista pescarese non è ancora operativo.

Il motivo è presto detto: Mascitelli, dirigente medico della Asl di Pescara, non si è ancora visto accordare la richiesta di aspettativa che, d'altra parte, non è obbligata sebbene il rifiuto debba essere opportunamente motivato dal datore di lavoro.

E c'è chi si dice convinto che si stiano esercitando forti 'pressioni' sull'azienda sanitaria di Pescara affinché si metta di traverso.

Non è un mistero che la nomina di Mascitelli a direttore sanitario non è andata già al governatore Marco Marsilio e ai maggiorenti del centrodestra regionale, oltre che aquilano.

Il medico pescarese, già senatore dell'Italia dei Valori, era stato cacciato qualche mese fa dall'Agenzia sanitaria regionale di cui era direttore per nomina del centrosinistra; il suo incarico sarebbe andato a scadenza nel 2021 ma la Giunta Marsilio aveva deciso di farlo decadere anzitempo per nominare, come commissario, Pierluigi Cosenza, espressione della Lega. Mascitelli ha tentato di resistere in giudizio, invano.

Per questo, la sua nomina è arrivata come un fulmine a ciel sereno, col manager Testa che ha voluto lanciare un guanto di sfida al governatore che, nelle ultime settimane, l'aveva di fatto scaricato mettendo in evidenza i ritardi nella realizzazione degli interventi di potenziamento delle strutture previste dal piano regionale contro l'emergenza covid. D'altra parte, Testa era già finito nel mirino della Lega per la decisione di non prorogare l'incarico di direttore sanitario a Sabrina Cicogna.

Messo alle strette, mollato da chi l'aveva portato all'Aquila, il manager ha reagito con un colpo di coda.

Marsilio starebbe cercando una 'via' per rimuovere il direttore generale che va in scadenza di mandato nel 2023; così si spiegano le lettere inviate alla Asl 1 e finite sui giornali con la denuncia delle pesanti inadempienze del Direttore generale. Tuttavia la strada è piuttosto stretta: certi contratti sono blindati, un primo momento di valutazione è previsto nel prossimo mese di maggio ma servono motivi solidi per licenziare il manager.

Ecco la ragione per cui si starebbe tentando di metterlo alle strette; ciò, però, avviene nel pieno di una pandemia, con l'Abruzzo già in ginocchio per la terza ondata - e la provincia dell'Aquila ha pagato un prezzo durissimo alla seconda, nei mesi scorsi, anche per le pesanti inefficienze gestionali della Asl 1 - la soglia critica di posti letto occupati nelle terapie intensive abbondamente superata, gli ospedali della costa al collasso, la curva dei contagi che mostra segnali preoccupanti anche nelle aree interne e la campagna di vaccinazione che stenta a partire.

In questo scenario, l'azienda sanitaria dell'Aquila è ancora priva di un direttore sanitario nel pieno delle funzioni, dopo che abbiamo assistito all'alternarsi di tre professionisti in meno di 18 mesi.

Chi si assumerà la responsabilità della nomina del manager Roberto Testa, oggi indicato dal governatore Marsilio e dal centrodestra come principale responsabile delle criticità emerse in questi mesi? Chi si assumerà la responsabilità di aver lasciato la Asl provinciale nel mezzo di un putiferio politico in un momento storico così delicato? Ci sono altre domande che aspettano ancora una risposta: chi ha dato 'copertura politica' alla decisione del Direttore generale di non rinnovare l'incarico a Sabrina Cicogna, una decisione che era logico attendersi avrebbe messo in subbuglio i rapporti tra Lega e Fratelli d'Italia? E che cosa è accaduto dopo: come mai non si è giunti ad una sintesi sul successore, con la nomina indigesta di Mascitelli?

Al momento, risposte non ne abbiamo: sappiamo, però, chi sta speculando politicamente sulla sanità in piena pandemia.