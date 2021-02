Consiglio regionale nomina Di Giulio nel Cda dell'Istituto Zooprofilattico

Il Consiglio regionale riunito questa mattina a Palazzo dell’Emiciclo ha designato il componente in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise "G. Caporale" nella persona del dottor Pietro Enzo Di Giulio.

Alla votazione hanno preso parte 29 consiglieri regionali, con Di Giulio che ha riportato 17 voti; 11 le schede bianche, 1 scheda nulla.

Di Giulio, già membro del precedente Cda, veterinario rosetano di area centrodestra, aveva presentato ricorso al Tar avverso la decisione del Consiglio regionale che, in un primo momento, aveva indicato l'avvocato atriano Davide Calcedonio Di Giacinto; d'altra parte, Di Giulio aveva più volte avvertito – e con lui alcuni sindacati e l’Ordine dei veterinari – che l’eventuale nomina del suo competitor sarebbe stata da considerarsi illegittima. E a maggio dell'anno scorso, dopo che si era perfezionata, aveva impugnato l'atto.

Il ricorso era stato accolto dal Tar per diversi motivi; il primo: su Di Giacinto, al momento di presentare la domanda, pendeva un procedimento per diffamazione sebbene l'avvocato avesse dichiarato di non avere procedimenti penali in corso; il secondo: la nomina del professionista di Atri non era stata adeguamente motivata con la violazione, così, del princio di imparzialità.

Dunque, i giudici avevano annullato la delibera di Consiglio regionale e il successivo decreto di nomina firmato da Marsilio.

"Io ho voluto fare una battaglia di principio, proprio quando ho visto che molti si sono tirati indietro sostenendo che la giustizia non c’è", aveva speigato Di Giulio; "c'è un'apatia generalizzata, ma la giustizia c'è. Mi è dispiaciuto vedere persone, anche da me sostenute in Regione, che facevano un'ingiustizia. Ora mi auguro che non perseverino, soprattutto per l'istituto zooprofilattico, che merita una governance all'altezza della situazione. Nulla togliendo a un avvocato, ma è meglio che ci siano persone competenti in quel settore".

Sono passati esattamente due mesi dal pronunciamento del Tar e, stamane, il Consiglio regionale ha proceduto con la nomina di Di Giulio.

Il Consiglio regionale si era aperto con il ricordo dell’ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci rimasti vittime dell’attacco in Congo: l’aula ha osservato un minuto di raccoglimento. Il presidente Lorenzo Sospiri ha voluto inoltre ricordare la recente scomparsa dell’ex Presidente del Senato Franco Marini.