Governo, sciolti i nodi: ecco la lista dei 39 sottosegretari. Non ci sono abruzzesi

Veti incrociati, scontri tra partiti e dentro i partiti, tensione alle stelle in Consiglio dei Ministri, tanto che, nel tardo pomeriggio, si arriva ad un passo dal rinvio.

Alla fine, Mario Draghi e Roberto Garofoli riescono a sciogliere i nodi trovando una quadra sulla lista dei vicemininistri e dei sottosegretari; sono stati nominati sei viceministri (2 M5s, uno ciascuno a Pd, FI, Iv e Lega) e 33 sottosegretari (9 M5s, 8 Lega, 5 Forza Italia, 5 Pd, 1 di Italia viva, 1 Centro democratico, 1 +Europa, 1 Leu, 1 Nci). Sono 19 le donne.

Non ci sono abruzzesi.

La scelta più pesante porta la firma del Presidente del Consiglio che ha chiesto a Franco Gabrielli, capo della Polizia, di guidare l'autorità delegata ai Servizi segreti; Gabrielli, già prefetto dell'Aquila, ha accettato la nomina: entra dunque nella squadra dei sottosegretari alla Presidenza, e lascia l'incarico al vertice della Polizia che ricopriva dal 2016.

Sull'orlo di una crisi di nervi il Movimento 5 stelle che ha visto ridursi i posti a disposizione a seguito della rottura sul voto di fiducia: confermati Giancarlo Cancelleri ai Trasporti, Alessandra Todde allo Sviluppo economico, Manlio Di Stefano agli Esteri, Pierpaolo Sileri alla Salute, Laura Castelli all'Economia, Carlo Sibilia agli Interni. I volti nuovi sono Rossella Accoto (Lavoro), Dalila Nesci (Sud), Anna Macina (Giustizia), Barbara Floridia (Istruzione) e Ilaria Fontana (Ambiente).

Per la Lega sono stati indicati Claudio Durigon, Gian Marco Centinaio, Rossano Sasso, Lucia Borgonzoni, Tiziana Nisini, Vannia Gava, Alessandro Morelli e Stefania Pucciarelli. La novità è la scelta di Nicola Molteni, il co-firmatario dei decreti anti-immigrazione, che torna agli Interni: la sola ipotesi nei giorni scorsi aveva provocato forti malumori nel Pd.

Forza Italia esprimerà Giorgio Mulè, Francesco Paolo Sisto, Gilberto Pichetto Fratin, Francesco Battistoni e Deborah Bergamini. In quota Cambiamo! di Toti entra Andrea Costa alla Salute.

Nel Pd il volto nuovo è quello della senatrice Assuntela Messina; in lista Marina Sereni (Esteri), Simona Malpezzi (rapporti con il Parlamento) e Anna Ascani (Istruzione), l'assessore regionale laziale Alessandra Sartore. L'ex ministro Enzo Amendola rientra come sottosegretario alle Politiche comunitarie fuori dall'elenco del Pd ma in quota "tecnica".

Per Italia Viva sono stati indicati l'ex ministra Teresa Bellanova e Ivan Scalfarotto.

Leu riconferma Maria Cecilia Guerra. Poi ci sono i rappresentanti dei gruppi minori: BrunoTabacci (Centro democratico) e Benedetto della Vedova (+Europa).

Questa la squadra

Rapporti con il Parlamento: Deborah Bergamini (Forza Italia) e Simona Malpezzi (Pd) sono sottosegretarie della presidenza del Consiglio dei ministri per i rapporti con il Parlamento. Il ministro è Federico d’Incà (M5S).

Servizi segreti e alla sicurezza: Franco Gabrielli

Sud e Coesione territoriale: Dalila Nesci (M5S) è sottosegretaria al Sud e alla coesione territoriale. La ministra è Mara Carfagna (Forza Italia).

Innovazione tecnologica: Assuntela Messina (Pd) è sottosegretaria al ministero dell’Innovazione tecnologica e transizione digitale. Il ministro è Vittorio Colao.

Affari Europei: Vincenzo Amendola (Pd) è il nuovo sottosegretario agli Affari europei. Amendola era, nel Conte-bis, ministro agli Affari europei.

Editoria: Giuseppe Moles (FI) è il nuovo sottosegretario all’informazione e all’editoria.

Coordinamento della Politica economica: Bruno Tabacci (Centro democratico) è il sottosegretario deputato al coordinamento della politica economica.

Ministero degli Esteri: Marina Sereni (Pd) è la nuova viceministra; Manlio Di Stefano (M5S) e Benedetto Della Vedova (+Europa) i nuovi sottosegretari. Il ministro è Luigi Di Maio (M5S).

Ministero dell’Interno: I sottosegretari sono Nicola Molteni (Lega), Ivan Scalfarotto (Italia viva) e Carlo Sibilia (M5S). La ministra è Luciana Lamorgese.

Ministero della Giustizia: I sottosegretari sono Anna Macina (M5S) e Francesco Paolo Sisto (FI). La ministra della Giustizia è Marta Cartabia.

Ministero della Difesa: I sottosegretari sono Giorgio Mulè (FI) e Stefania Pucciarelli (Lega). Il Ministro della Difesa è Lorenzo Guerini.

Ministero dell’Economia: Laura Castelli è viceministro; Claudio Durigon, Maria Cecilia Guerra e Alessandra Sartore le sottosegretarie. Ministro dell’Economia è Daniele Franco.

Sviluppo economico: I viceministri sono Gilberto Pichetto Fratin (FI) e Alessandra Todde (M5S); Anna Ascani (Pd) è sottosegretaria. Il ministro dello Sviluppo Economico è Giancarlo Giorgetti.

Politiche agricole: I sottosegretari sono Francesco Battistoni (Forza Italia) e Gian Marco Centinaio (Lega). Il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è Stefano Patuanelli (M5S).

Transizione ecologica: Le sottosegretarie sono Ilaria Fontana (M5S) e Vannia Gava (Lega). Il ministro è Roberto Cingolani.

Infrastrutture e trasporti: I viceministri sono Teresa Bellanova (Italia viva) e Alessandro Morelli (Lega); Giancarlo Cancelleri (M5S) è sottosegretario. Il ministro è Enrico Giovannini.

Lavoro e politiche sociali: I sottosegretari sono Rossella Accoto (M5S) e Tiziana Nisini (Lega). Il ministro del lavoro e delle politiche sociali è Andrea Orlando (Pd).

Ministero dell’Istruzione: I sottosegretari sono Barbara Floridia (M5S) e Rossano Sasso (Lega). Il ministro è Patrizio Bianchi.

Ministero dei Beni culturali: La sottosegretaria è Lucia Borgonzoni (Lega). Il ministro per i beni e le attività culturali è Dario Franceschini (Pd).

Ministero della Salute: I sottosegretari sono Pierpaolo Sileri (M5S) e Andrea Costa (NcI). Il ministro è Roberto Speranza (LeU).