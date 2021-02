Anpi: all'Aquila nel fine settimana la campagna di adesione 2021

Iscriversi all’Anpi significa scegliere il futuro.

Questa gloriosa Associazione nata per onorare la storia della Resistenza, la lotta partigiana e la Costituzione democratica del nostro paese, è forse la migliore garanzia per immaginare e costruire il futuro.

La memoria delle pagine della storia in cui si scontrarono la barbarie nazifascista e il patriottismo di uomini e donne in lotta per la libertà dell’Italia, la memoria di quelle pagine tragiche e gloriose al tempo stesso non può appartenere solo al passato, ai libri, ai ricordi, alle commemorazioni. Quelle pagine diventano attualità, quotidianità, vita di tutti i giorni, se sappiamo trasferire nell’oggi quei valori di dignità umana, di rispetto per le persone, di libertà, di solidarietà e passione civile.

Quella storia, insomma, deve essere la bussola per la nostra vita di oggi e di domani, può far sì che ragazzi e ragazze imparino a sognare e ad impegnarsi per cose migliori e giuste per tutti, senza egoismi né violenze, con più attenzione ai valori comuni, alle scelte importanti.

La pandemia, ad esempio, ci ha insegnato e ricordato – qualora ce ne fossimo dimenticati – che la sanità pubblica e la scuola per i nostri figli sono i pilastri della società del futuro.

Anche per questo chiediamo a tanti di iscriversi. Per rinnovare una storia bella e costruire insieme una società migliore.

Questo fine settimana all’Aquila l’ANPI sarà ai Quattro Cantoni: sabato dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18 e domenica dalle 11 alle 13 per chi vuole aderire all’associazione e firmare la proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista.