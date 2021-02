L'Aquila: dimissioni di Fabrizi, soffiano venti di guerra in maggioranza

Tira vento di tempesta in seno alla maggioranza di centrodestra al Comune dell'Aquila.

Le dimissioni dell'assessore Vittorio Fabrizi, 'inviato' alla struttura commissariale per la ricostruzione del centro Italia, sono state comunicate alle forze di governo soltanto ieri mattina e, come prevedibile, hanno messo in subbuglio la maggioranza; d'altra parte, l'ex dirigente comunale deteneva deleghe pesantissime, ricostruzione privata e opere pubbliche in particolare: cambiare assessore ad un anno dalle elezioni significa, di fatto, bloccare per mesi procedimenti importanti per la città, col rischio che l'amministrazione non riesca a cogliere obiettivi che vengono considerati decisivi dalla maggioranza.

A lasciare interdetti è che Biondi sia stato 'costretto' a fare a meno di un assessore di spessore per placare i mal di pancia di una corrente del suo stesso partito, quella che fa riferimento all'assessore regionale Guido Quintino Liris.

Ma la tensione che si respira in queste ore tra le forze di maggioranza è dovuta ad una sensazione, piuttosto diffusa: stando a fonti interne al centrodestra, Biondi starebbe scommettendo sulla fine anticipata della legislatura, sul ritorno alle urne per le politiche, cioé, a seguito dell'elezione di Mario Draghi alla Presidenza della Repubblica, nell'estate 2022. Dovesse andare così, ed è una delle ipotesi di cui si discute a Roma, il primo cittadino potrebbe decidere di non ricandidarsi a sindaco dell'Aquila per tentare l'elezione in Parlamento, l'approdo politico che insegue da tempo.

Ebbene, il timore di alcuni esponenti del centrodestra è che Biondi si stia preparando il terreno per le politiche più che lavorare per la rielezione a sindaco ed è chiaro che le forze dell'attuale maggioranza non intendano immolarsi sull'altare delle pur legittime aspirazioni personali di Biondi, col rischio di ritrovarsi ad affrontare una campagna elettorale per le comunali col vento contro.

Ecco il motivo per cui è lecito attendersi, nelle prossime ore, altri scossoni in seno alla maggioranza di centrodestra.