Zes Abruzzo, Marsilio incontra la ministra per il Sud Carfagna: "Urgente nomina commissario"

La ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna ha incontrato questa mattina nel suo ufficio il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Nel corso del colloquio sono stati affrontati diversi temi e si è convenuto di avviare un percorso di condivisione e collaborazione, a partire dal lavoro sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalla necessità di presentare progetti concreti per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Inoltre, è stata condivisa l’urgenza di procedere alla nomina del commissario per la ‘Zes Abruzzo’ e sarà a breve convocato il tavolo tecnico per l’attivazione del Contratto istituzionale di sviluppo sul turismo montano.

La ministra ha raccolto le istanze del presidente Marsilio in merito al prossimo accordo di partenariato sulla programmazione dei fondi strutturali 2021-2027, in particolare sulla compensazione delle risorse anticipate dalla Regione Abruzzo per far fronte all’emergenza Covid nel corso del 2020. L’attenzione è stata rivolta quindi alla campagna vaccinale e alla necessità di una maggiore perequazione nella distribuzione delle dosi.

Il colloquio di oggi si inscrive nel ciclo di incontri avviato da Carfagna con i presidenti delle Regioni meridionali, che proseguirà nei prossimi giorni.

È quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa della ministra per il Sud e la Coesione territoriale.