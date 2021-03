Paolucci su I Commissione: “Salta di nuovo la riunione, si litiga per la nomina della Regione al Marrucino”

Di nuovo fermi i lavori della I Commissione consiliare a causa dei dissidi interni alla maggioranza; "stavolta l’occasione per spaccarsi è il nome da esprimere come componente della Regione in seno alla governance del Teatro Marrucino di Chieti: la caccia alle poltrone lascia vuote quelle della maggioranza in seno all’organismo consiliare", l'affondo del capogruppo dem Silvio Paolucci.

Che sia la probabile riedizione dello scontro Febbo-Di Stefano e, dunque, Forza Italia-Lega? "Da due anni le liti fra alleati paralizzano organi istituzionali: è successo in Consiglio regionale, è successo in Giunta e accade da settimane anche in seno alle Commissioni. Sono dovuti tornare indietro su numerose nomine illegittime o sono rimasti in stallo per molte altre. La maggioranza è tenuta insieme per forza con la Lega che chiede di comandare e Forza Italia e Fratelli d’Italia che mostrano i muscoli a ogni occasione, mentre l’Abruzzo aspetta ristori, vaccini e provvedimenti per la ripresa".