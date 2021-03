Pd, Di Giovambattista: "Serve processo di profondo cambiamento, vogliamo tornare ad immergerci nei territori e nella società"

"Le dimissioni di Nicola Zingaretti dalla Segreteria del PD hanno squarciato il velo sulle profonde difficoltà del partito, sui suoi limiti, sui suoi errori e brutte pratiche. E Zingaretti ha utilizzato, nel sottolinearlo, parole forti, che toccano corde sensibili. Tuttavia anche questo, per quanto duro, è utile per innescare un processo di crescita e cambiamento. Non il PD, ma la vasta comunità da cui è composto è una collettività bella e solida ed ha dimostrato un'immediata capacità di reazione alla crisi, accogliendo subito la discesa in campo e la successiva elezione di Enrico Letta".

A dirlo è la segretaria comunale del Pd, Emanuela Di Giovambattista che riconosce, tuttavia, come l'elezione di un nuovo segretario "non rappresenti in sé la soluzione di tutti i mali e non può esimerci dal riflettere sui nostri errori e provare a rimuoverli. Abbiamo la consapevolezza di essere percepiti come un partito chiuso, litigioso, dove pochi si contendono il potere. E questo perché abbiamo perso troppo tempo nelle nostre dinamiche interne abdicando al lavoro, faticoso ma necessario, di costruire legami e alleanze sociali. È il tempo che il gesto di generosità di Enrico Letta vada accompagnato da un processo di profondo cambiamento del partito che parta dai territori e che costruisca un nuovo PD, perché quello che c'è non basta più per ricostruire il mondo nuovo che ci aspetta e che metta al centro i temi della giustizia sociale, della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale, del lavoro e dei diritti".

Per fare questo, aggiunge Di Giovambattista, "vogliamo con umiltà aprirci e tornare ad immergerci nei territori e nella società, interrogando le intelligenze e le energie migliori. Vogliamo riconoscere, coinvolgere e rendere protagonista chi affonda le mani nei problemi e nelle difficoltà di questo momento storico. Solo in questo modo potremo innescare un processo di profondo rinnovamento, creare una nuova classe dirigente che diventi credibile e capace di rappresentare con forza le istanze di cui è portatore e dare vita ad un PD che somigli di più alla società che vogliamo costruire. Questo processo in Abruzzo è stato già avviato da tempo dalla nuova segreteria regionale di Michele Fina, ma ha bisogno che diventi più forte e capillare in tutti i territori. Apriamo le nostre porte e le nostre finestre. Alle donne, agli uomini, ai giovani che vogliono essere protagonisti di questa nuova fase chiediamo di avvicinarsi. A quanti si sono allontanati perché delusi chiediamo di tornare. Venite e aiutateci. Il PD può essere lo strumento per dare forza e gambe alle vostre idee".