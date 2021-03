Regione, salta Commissione Bilancio. Paolucci (Pd): “Consiglio bloccato da mesi per i capricci di Forza Italia e Lega”

“Il braccio di ferro tra Lega e Forza Italia sulla nomina regionale del componente del Cda del Teatro Marrucino di Chieti fa saltare, per la terza volta, la I Commissione. I capricci che da giorni spaccano parte della maggioranza non solo stanno paralizzando tutti gli altri provvedimenti all’ordine del giorno ma hanno anche dei costi economici e sociali, tutti a carico degli abruzzesi”.

Il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, torna sulla spaccatura in seno alla maggioranza di centrodestra che guida la Regione Abruzzo e che sta paralizzando l’attività amministrativa.

“Bloccando la commissione Bilancio - sottolinea Paolucci - si blocca l'intero Consiglio Regionale. Fermando i lavori per uno scontro sulle poltrone, il centrodestra dimostra ancora una volta di non avere alcun rispetto per le istituzioni, soprattutto in questo periodo, con le riunioni già contingentate”.

“Un modus operandi - aggiunge Paolucci - che è tale dall’inizio della consiliatura e che si replica a prescindere dall’importanza della decisione da prendere. E' una prova di forza, un continuo litigio sul nome da piazzare e sul posto da ottenere e poco importa se una Commissione e l’intero Consiglio regionale non possono lavorare in un momento così delicato per la comunità”.