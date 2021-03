Appalto servizio pulizie Progetto Case, De Santis: “Il sistema al massimo ribasso favorisce il disservizio”

“Il Comune continua ad attuare procedure di gara in cui è decisivo l'elemento del massimo ribasso, che alletta ditte di ogni provenienza ed anche di capacità gestionale difficile da comprovare, con conseguenti rischi per l'efficacia del servizio e per il mantenimento del livello retributivo dei dipendenti”.

Così, in una nota, il capogruppo di Cambiare insieme in Consiglio comunale Lelio De Santis.

“In particolare - prosegue il consigliere - per il servizio di pulizie del Progetto Case, non è bastata l'esperienza del precedente affidamento ad una ditta che fece un ribasso del 50% e che poi ridusse le ore e, quindi, lo stipendio, ai 35 dipendenti del 20%. Infatti, la nuova gara, dopo 2 anni di proroga, per lo stesso servizio e per la durata di due anni, che scadrà il prossimo il 7 Aprile, prevede l'identica discutibile procedura per cui, temo, sortirà gli stessi negativi effetti per le maestranze e per il Comune”.

“L’importo della gara di 1.660.000 - sottolinea De Santis - è appetibile e, senza gli opportuni correttivi valutativi delle offerte sul piano qualitativo, si rischia di penalizzare gli addetti e di non offrire un servizio soddisfacente agli inquilini”.

“Il mancato adeguato servizio spesso - aggiunge il consigliere - è motivo addotto dagli inquilini per non pagare il canone di compartecipazione, cosa che contribuisce ad aumentare il buco milionario dell'indebitamento comunale”.

“Forse è giunto il momento di adottare con coraggio metodi di gara più incisivi, che meglio possano garantire la qualità delle prestazioni e delle opere, secondo il capitolato d'appalto”, conclude.