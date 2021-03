Provincia dell’Aquila: approvate le linee guida per l’elaborazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-23

Si è riunito questa mattina, nella modalità di videoconferenza, il Consiglio della Provincia dell’Aquila che ha approvato, all’unanimità, le linee guida per l’elaborazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023, che prevede tra l’altro, dal corrente anno, una misura per il contenimento dei debiti fuori bilancio e la quantificazione del fondo rischi contenziosi.

Nell’ultimo triennio il Consiglio provinciale è stato chiamato ad approvare 37 provvedimenti, concernenti il riconoscimento di debiti fuori bilancio, per un importo totale di 3.364.007 euro. Molti di questi atti si riferiscono a situazioni precedenti il 2015 per i quali, gli ultimi due consessi consiliari, sono stati chiamati a deliberare per evitare ulteriori aggravi per la finanza provinciale.

Fermo restando le responsabilità individuali, eventualmente rilevate dalla giurisdizione erariale, è obbligo del Consiglio richiedere misure finalizzate a rilevare il pregresso ancora pendente e limitare il ricorso al riconoscimento del debito fuori bilancio incentivando, nel rispetto della legge, l’istituto della transazione.

Approvato infine, all’unanimità, il riconoscimento di un debito pregresso.