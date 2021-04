L'Aquila: Consiglio comunale approva all'unanimità dei presenti la mozione per il collegamento ferroviario L'Aquila-Roma. Assenti Biondi e Marsilio

Con 24 voti favorevoli, l'unanimità dei presenti, il Consiglio comunale dell'Aquila - riunito stamane in seduta straordinaria - ha approvato la mozione per il collegamento ferroviario veloce L'Aquila-Roma.

Il provvedimento scaturisce dall'attuale orientamento del governo nazionale di realizzare un piano di infrastrutture ferroviarie strategiche, ed in particolare la tratta ad alta velocità Pescara-Roma, senza che venga minimamente menzionato un eventuale collegamento con la città dell'Aquila; "ritenuto indispensabile, in questa fase progettuale, anche l'inserimento del collegamento ferroviario diretto Roma-L'Aquila-Teramo-costa Adriatica - leggiamo dal documento - al fine di uno sviluppo armonico della regione e di una facilità d'avvicinamento tra il capoluogo d'Abruzzo e la capitale d'Italia, considerato il dibattito in città e le proposte formulate dal tavolo tecnico, il Consiglio comunale impegna:

il presidente del Consiglio comunale dell'Aquila ad attivarsi affinché altri consigli delle province dell'Aquila e di Teramo condividano provvedimenti simili;

il sindaco dell'Aquila affinché si faccia parte attiva, ad ogni livello politico e istituzionale, al fine di ottenere l'inserimento della idea progettuale, essenziale per lo sviluppo del territorio, nel programma delle opere pubbliche strategiche e per evitare, così, l'ulteriore marginalizzazione sociale ed economica della città capoluogo di Regione;

il sindaco dell'Aquila a sottoporre all'attenzione della Giunta regionale e della Conferenza Stato-Regioni lo studio di prefattibilità tecnico-economica sulla linea ferroviaria veloce Roma-L'Aquila-Pescara;

il sindaco dell'Aquila a sottoporre all'attenzione della Giunta regionale e della Conferenza Stato-Regioni, nel quadro pluriennale 2021-2027, l'attuazione dell'iniziativa military mobility potenziando a fini militari e logistici le linee esistenti Pescara-L'Aquila-Rieti onde raccordarle sull'Adriatico al porto di Ortona e sul Tirreno ai porti di Civitavecchia e Fiumicino.

Al Consiglio comunale, riunito in seduta mista - in presenza nella Sala Ipogea dell'Emiciclo e, per chi l'ha preferito, su piattaforma digitale - hanno partecipato il deputato Luigi D'Eramo (Lega), i consiglieri regionali Pierpaolo Pietrucci (Pd), Americo Di Benedetto (Legnini presidente, nonché consigliere comunale del Passo Possibile), il vice presidente vicario del Consiglio regionale Roberto Santangelo (Azione Politica, nonché consigliere comunale di L'Aquila futura) e i rappresentanti del comitato spontaneo "L'Aquila collegamenti ferroviari veloci" che ha illustrato l'idea progettuale per voce della presidente Roberta Gargano.

Hanno fatto parecchio 'rumore' le assenze, non giustificate dal presidente Roberto Tinari, del sindaco Pierluigi Biondi (era collegata su piattaforma l'assessora alla mobilità Carla Mannetti che non ha però preso parola; alcuni assessori sono giunti in aula a Consiglio iniziato), del presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e dei membri della sua Giunta.

Segue approfondimento