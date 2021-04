Sinistra Italiana: Stefano Lucantonio eletto coordinatore della provincia dell'Aquila

L'assemblea provinciale di Sinistra Italiana, riunita in serata, ha eletto il nuovo coordinatore della provincia dell'Aquila: si tratta di Stefano Lucantonio, 28 anni, consigliere comunale a Rocca di Mezzo.

"È per me motivo di grande orgoglio e mi ripaga di anni e anni di lotta e lavoro", le parole di Lucantonio affidate a facebook; "ma sono consapevole che ora c'è ancora di più da fare, e mi sto già rimboccando le maniche. Ambiente, salute, diritti, istruzione, lavoro saranno le parole chiave. C'è bisogno di sinistra".

Soddisfazione è stata espressa dal segretario regionale di SI, Daniele Licheri: "Auguri di buon lavoro a Stefano Lucantonio, uno dei compagni più umili e preparati che conosca e che ho avuto la fortuna di incontrare. Sono fiero della nostra comunità politica, Sinistra Italiana Abruzzo, e felice di poter lavorare con persone splendide. E' per me un onore rappresentare tante e tanti che non si arrendono allo stato di cose presenti: Stefano fa parte di quella importante comunità di donne e uomini che credono che ogni ingiustizia vada combattuta e lo dimostra ogni giorno nel suo territorio. Le sue azioni e i suoi comportamenti parlano per lui; conosco tanti parolai, Stefano non è cosi, è un compagno coerente nelle azioni e nel pensiero. Un abbraccio a te e alla comunità aquilana di Sinistra Italiana che da oggi devi rappresentare: un onore e un onore che sono certo saprai fare benissimo".