Regione: ancora scontri tra Fratelli d'Italia e Lega, stavolta sui "tribunali minori"

Altro scontro tra Fratelli d'Italia e Lega che, almeno formalmente, governano insieme in Regione Abruzzo.

D'altra parte la nascita dell'esecutivo Draghi, con il Carroccio in maggioranza e i meloniani all'opposizione, ha dato un ulteriore scossone ad un governo regionale spaccato, poco coeso, attraversato da profondi scossoni interni, con la principale forza di maggioranza, la Lega, che esprime 10 consiglieri e 4 assessori, oramai in aperto contrasto con Fratelli d'Italia, il partito del governatore Marco Marsilio e dell'assessore al bilancio Guido Liris.

Ultimo motivo di discussione è la questione, appesa da anni, della soppressione dei così detti tribunali minori, quelli di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto.

Il capogruppo all'Emiciclo di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, in una nota firmata con il responsabile regionale del Dipartimento Giustizia del partito, Luigi Comini, ha chiesto al Governo un intervento urgente "affinché si provveda all'abrogazione delle norme introdotte dall'allora governo Monti oppure alla approvazione della proposta di legge formulata dall’attuale Consiglio regionale d’Abruzzo, già inoltrata al Parlamento", per evitare così la soppressione dei tribunali lasciando gran parte del territorio regionale privo di presidi giudiziari e a rischio criminalità.

A stretto giro la replica del coordinatore regionale della Lega, il deputato Luigi D'Eramo: "Negli ultimi tempi dal consigliere Guerino Testa giungono solo invettive contro il governo nazionale. Fossi in lui e nel suo partito, Fratelli d’Italia, eviterei di prendere spunto dalla politica nazionale e mi concentrerei a fare di meglio per la nostra regione in quanto ci sono molti dossier aperti e molte questioni urgenti che attendono soluzione ormai da troppo tempo".

Parole che ci si aspetterebbe da una forza di opposizione, non certo di maggioranza. "Testa ha perso di vista le vicende della sua regione", l'affondo di D'Eramo. "Non l’ho ancora sentito battere i pugni sulla scrivania dell’assessore regionale al Bilancio, del suo stesso partito - si tratta di Guido Liris, ndr - per far pagare i contributi alle partite Iva che, da un anno, attendono nonostante la grave crisi generata dal Covid; contributi approvati con il 'Cura Abruzzo' che ancora, colpevolmente, non vengono erogati".

Quanto alla questione tribunali, ha aggiunto D'Eramo, "il gruppo consiliare della Lega Abruzzo ha presentato la legge, approvata all'unanimità, per scongiurare la chiusura e io sto preparando alcuni emendamenti specifici tenendomi in stretto contatto con le realtà interessate. Da Fratelli d’Italia arriva solo una inutile demagogia, frutto della noia di un sabato pomeriggio, ma non possiamo più permetterci che polemiche vuote e sterili, da urlatori dell’ultimo minuto, entrino nel dibattito quotidiano. Questo è il momento di unirsi e fornire solo le risposte ai cittadini: fossi in Fratelli d’Italia mi concentrerei su questo obiettivo e non sulla propaganda fine a se stessa".