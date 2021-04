Borse di studio, Articolo 1: "In Abruzzo ancora 2mila studenti idonei ma non beneficiari, tempo scaduto"

"Ancora una volta la giunta Marsilio mostra un enorme disinteresse per gli studenti abruzzesi. Come denunciato dai sindacati studenteschi che oggi hanno manifestato a L'Aquila ci sono nella nostra regione 2000 studenti idonei ma non beneficiari delle borse di studio".

Ad affermarlo, in una nota, è il responsabile cultura e diritto allo studio di Articolo 1 Abruzzo Francesco Agresta.

"Non sfuggirà come particolarmente in questa situazione di pandemia le borse di studio oltre che un diritto rappresentino un aiuto insostituibile per gli studenti. Purtroppo siamo di fronte a quella che per la giunta di centrodestra sta diventando una tradizione nell’inefficienza, infatti il ritardo nell’erogazione dei fondi, come l'anno scorso, rischia di ridurre i trasferimenti statali per l'anno prossimo. Colpisce da ultimo la scarsa propensione al confronto dei responsabili della Regione con UDU Teramo, UDU L'Aquila e 360Gradi Chieti-Pescara".

“Siamo al fianco degli studenti che oggi hanno manifestato. Il tempo è scaduto già da molto. Ora bisogna erogare immediatamente le borse di studio agli studenti idonei. La giunta Marsilio, campionessa di inefficienza e ritardi, torni se ne è capace ad essere utile per i suoi cittadini”.