Scuole, viceministro Morelli all'Aquila: "Con commissariamento cambio di passo impressionante, cambiare codice appalti"

"C'è stato un cambio di passo impressionante a seguito della legge che ha permesso i commissariamenti. Se è necessario continuamente andare in deroga alla norma, vuol dire che quella norma non funziona".

A dirlo è stato il viceministro delle Infrastrutture Alessandro Morelli, in visita istituzionale all'Aquila e in Abruzzo.

Morelli, in mattinata, ha incontrato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio a Palazzo Silone per poi visitare il cantiere del complesso scolastico di S. Barbara, dove sono in corso, in queste settimane, i lavori di demolizione della vecchia struttura, al posto della quale sarà costruito un nuovo polo.

Quella di S. Barbara è una delle scuole danneggiate dal terremoto che, nell'ultimo anno, è stata commissariata in virtù di una norma introdotta dal governo Conte 2, che aveva dato facoltà agli enti locali di andare in deroga al codice degli appalti per far partire i cantieri dell'edilizia scolastica. Norma poi confermata anche per il 2021.

Secondo Morelli, "è un dato oggettivo che i commissariamenti abbiano portato a un cambio di passo. E' la dimostrazione di quanto sia necessario intervenire sul codice degli appalti e snellire la burocrazia. Il fatto che ci sia la necessità di andare in deroga continua a una norma dello Stato, evidentemente sta a significare che quella norma non funziona. Lo dimostra anche il fatto che sono state commissariate 60 opere di interesse nazionale, e altre lo saranno nei prossimi mesi. L'Aquila, da questo punto di vista, può essere presa da esempio e luogo di sperimentazione".

"Da quando c'è la struttura commissariale" ha aggiunto Biondi "ho firmato un centinaio di decreti, abbiamo sbloccato lavori per 30 milioni di euro, anche in condizoni difficili, come per esempio a Sassa, dove siamo dovuti intervenire anche sulla strada. E' la dimostrazione che in Italia serve snellire gli appalti pubblici e questo tema sarà sempre più preponderante nel momento in cui il Recovery entrerà a pieno regime e ci sarà necessità di una spesa rapida per aumentare il Pil, ridurre il rapporto con il debito e evitare di consegnare alle future generazioni una nazione in declino".

Per quanto riguarda il plesso scolastico di S. Barbara, l'avvio del cantiere per la costruzione della nuova struttura è atteso per settembre. Il progetto esecutivo è pronto, il finanziamento è di 5 milioni di euro. I lavori, una volta partiti, dovrebbero durare due anni.

In totale sono 9 le scuole commissariate per le quali i lavori sono iniziati o inizieranno nei prossimi mesi.

Marsilio ha consegnato al viceministro Morelli un dossier che racchiude le progettualità più importanti al centro del confronto tra Regione e Governo che passando dalle reti viarie e ferroviarie contempla anche porti e aeroporto.



Marsilio ha chiesto al ciceministro di garantire l’impegno del Governo italiano nel confronti della Commissione Europea in sede di negoziato sulla revisione dei Corridoi Europei della mobilità (le reti Ten-T), per sostenere la richiesta formulata dalla Regione Abruzzo, tesa a ottenere il riconoscimento del Porto di Ortona nella rete “Core”, del Corridoio mediterraneo tirrenico-adriatico e del prolungamento dei corridoi lungo l’asse adriatico.

“Abbiamo consegnato al Viceministro un dossier con le più importanti schede di interesse per l’Abruzzo, in un momento importante in cui si sta programmando il futuro dell’Italia e dell’Europa. Dobbiamo far entrare l’Abruzzo a pieno titolo in questa partita. Il viceministro ha ascoltato con molta attenzione le questioni che gli sono state sottoposte garantendo il personale impegno per rimettere la nostra regione al centro delle politiche dei trasporti e delle connessioni a cominciare dalla revisione delle reti europee dei trasporti, per poi affrontare la questione dei porti e il lavoro che sull’autostrada sta facendo il commissario Maurizio Gentile; in ultimo la questione della ferrovia Roma Pescara su cui sono stati presi impegni precisi. Abbiamo anche affrontato il tema dell’avvio di una seria progettazione per risolvere il tema del collegamento ferroviario con il capoluogo aquilano, che oggi è privo di collegamenti diretti. Siamo certi che il Viceministro onorerà questi impegni assunti con la nostra regione nel Governo e nel Parlamento”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

A proposito del dibattito in corso sul collegamento ferroviario veloce con Roma, Morelli ha commentato: "Mi complimento con gli amministratori locali per l'impegno che stanno mettendo. Anche le forze parlamentari dovranno entrare nella partita. Il fatto che un capoluogo di regione abbia un collegamento rapido con la capitale rientra nella logica delle cose. E' un tema che metteremo in agenda e porteremo al ministero".