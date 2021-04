Marsilio: "160 milioni per la ricostruzione sociale del cratere 2016"

"Sono 160, 100 dal bilancio dello Stato e 60 dai fondi per la ricostruzione, i milioni di euro messi a disposizione per avviare il programma di rilancio delle attività sociali turistiche economiche e paesaggistiche dei territori del centro Italia colpiti dal sisma. Infatti, non solo è necessario ricostruire le case ma bisogna finanziarie anche la ricostruzione della vita civile, economica e culturale del territorio, per renderlo attrattivo ed evitare che queste case rimangano desolatamente vuote".

Lo scrive in una nota il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della prima riunione del Contratto Istituzionale di Sviluppo, convocata a Roma dalla Ministra per il Sud, Mara Carfagna, alla presenza del Commissario alla ricostruzione, Giovanni Legnini.

"Abbiamo ringraziato il Ministro per la tempestività con la quale ha riunito questo tavolo", aggiunge Marsilio; "nei prossimi giorni ci confronteremo con i Comuni e le associazioni del territorio per fornire entro il primo giugno al Ministero le nostre schede progettuali con le proposte raccolte. L’obiettivo è depositarle al CIPE entro l’estate, per procedere rapidamente all’approvazione del contratto e mettere così in campo, sin dalle settimane successive, le risorse economiche necessarie per dar vita a questi progetti e proseguire nel rilancio del territorio".