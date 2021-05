Forza Italia L'Aquila: "Bene vice sindaco Daniele su ripavimentazione centro storico"

“Finalmente arrivano segnali del recupero della bellezza del nostro centro storico. Oggi in giunta il vicesindaco Raffaele Daniele ha portato il provvedimento di rifacimento della pavimentazione del centro storico per un importo di 5 milioni di euro. Un lavoro di qualità che coniuga la bellezza, la sicurezza e la fruibilità dei materiali in pietra. Un omaggio alla storia gloriosa della nostra città. I lavori partiranno a breve e sarà, questo, un ulteriore tassello della rinascita della città. Questo è il prodotto di un lavoro che permetterà un rilancio anche in chiave turistica per il capoluogo ed è il segno che se si lavora con passione e abnegazione i risultati arrivano”.

Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare di Forza Italia al comune dell’Aquila.