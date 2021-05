Forza Italia, Dundee: "Terminati i lavori della IV Commissione per nuovo regolamento Case e Map"

La 4° Commissione affari istituzionali e regolamenti, presieduta da Marcello Dundee ( Forza Italia ), sta rimodulando una serie di regolamenti, tra cui quello del progetto case e map, quest’ultimo fermo ormai dal lontano 2011.

"Era necessario ed urgente rivedere tutta la materia" asserisce Dundee, in quanto, "superato ormai il periodo di emergenza legato al gravissimo terremoto del 2009, gli stessi alloggi stanno ricoprendo un più ampio utilizzo rispetto a quello per cui erano stati costruiti. Di fatto è cambiato il tessuto sociale che ormai abita negli alloggi stessi, è cambiata appunto la funzione sociale che le unità abitative svolgono da qualche anno."

Nel nuovo regolamento sono state apportate modifiche ed integrazioni; ci saranno più controlli, e si è stabilito un tetto massimo riguardo il mancato pagamento delle bollettazioni, tetto oltre il quale la proprietà, e cioè il Comune, potrà attivare anche la procedura di sfratto dell’inquilino moroso. Altre novità riguardano i parcheggi sottostanti le piastre, nonché le modalità di restituzione degli alloggi stessi e, ovviamente, anche quelli che sono i servizi nonché le manutenzioni a cui il Comune dovrà adempiere.

"Appena verranno messe nero su bianco le migliorie apportate - conclude Dundee - il nuovo regolamento passerà al vaglio della Giunta e di tutti gli organi competenti, per poi tornare in 4° Commissione per il parere definitivo. Un iter dei lavori diverso dal solito, se vogliamo anche innovativo, al fine di arrivare ad un regolamento il più possibile condiviso e scevro da schemi partitici".