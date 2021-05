Regione, alta tensione: FI e Lega spingono per D'Annuntiis in Giunta, Liris a rischio

Ad una settimana dal vertice di Pescara, i coordinatori dei partiti della maggioranza di centrodestra all'Emiciclo tornano a vedersi nel pomeriggio.

Sul tavolo c'è la richiesta avanzata dal coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Nazario Pagano, che preme per un ingresso in Giunta dell'attuale sottosegretario Umberto D'Annuntiis.

Il motivo è presto detto: D'Annuntiis, da qualche settimana, ha 'rotto' con Forza Italia per aderire a Fratelli d'Italia; d'altra parte, la mossa era attesa da tempo: il sottosegretario, e con lui una parte del gruppo dirigente forzista teramano, non hanno mandato giù la decisione di nominare in giunta Daniele D'Amario al posto dell'uscente Mauro Febbo, mortificando le ambizioni dell'ex sindaco di Atri Gabriele Astolfi. Tuttavia, la mossa di D'Annuntiis ha rotto l'equilibrio raggiunto a seguito delle elezioni tra le forze di centrodestra.

Per questo, Pagano sta spingendo affinché D'Annuntiis lasci la poltrona di sottosegretario e venga nominato assessore: andasse così, in Consiglio regionale entrerebbe proprio Astolfi che andrebbe a riequilibrare i rapporti di forza tra i partiti della coalizione. E sul punto, avrebbe trovato il sostegno della Lega che sta facendo 'asse' con gli azzurri per frenare la crescita di Fratelli d'Italia. D'altra parte, i rapporti tra il Carroccio e i meloniani sono ai minimi termini, risentendo, evidentemente, delle dinamiche politiche nazionali che vedono Lega e Forza Italia al Governo e Fratelli d'Italia all'opposizione.

Se D'Annuntiis dovesse entrare in Giunta a perdere la poltrona sarebbe il super-assessore Guido Quintino Liris, che detiene deleghe pesantissime, ed in particolare quella al bilancio; per il momento, Fratelli d'Italia sta facendo 'muro': è chiaro, però, che se le forze di coalizione dovessero premere per il 'rimpastino' sarebbe complicato per il governatore Marco Marsilio tenere al riparo da scossoni la sua Giunta.

In un effetto domino dagli esiti imprevedibili, l'uscita di Liris dalla Giunta - che tornerebbe così in Consiglio - significherebbe far fuori dalla massima assise regionale Mario Quaglieri. E per equilibri interni ai meloniani, ciò non dispiacerebbe affatto al sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.

Staremo a vedere.

Se Forza Italia e Lega dovessero vincere il braccio di ferro, tra l'altro, si aprirebbe la partita sulla nomina del sottosegretario che Pagano è convinto spetti agli azzurri, stante gli accordi di inizio legislatura. Insomma, si preannuncia un vertice infuocato.