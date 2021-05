L'Aquila: sì del consiglio a odg per intitolare una strada a Bobby Sands

Il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno a firma Luca Rocci e Roberto Santangelo (gruppo L’Aquila Futura) per proporre di intitolare una via dell'Aquila a Bobby Sands, morto esattamente 40 anni fa per le conseguenze di uno sciopero della fame durato oltre due mesi nel carcere nordirlandese Long Kesh.

Nel documento, in particolare, si chiede questo riconoscimento per onorare la memoria di Bobby Sands “al fine di celebrare degnamente il 40esimo anniversario della morte di questo personaggio, figlio della nostra Europa”.

L’aula ha votato anche un ordine del giorno presentato dalla consigliera Chiara Mancinelli (Fi) per impegnare il sindaco e la giunta a valutare l’intitolazione del campo sportivo della frazione di Coppito, attualmente interessato da lavori di sistemazione, a Mario Plazzi, tra i fondatori dell’impianto nel 1982.