Accordo tra Consiglio regionale e Giunta comunale: sarà la Regione ad occuparsi della revisione dei tapis roulant del terminal nell'ambito dei lavori di collegamento con viale Rendina

Con delibera di Giunta numero 180 del 3 maggio 2021, l'amministrazione comunale ha ratificato il protocollo d'intesa sottoscritto dal presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e dal sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, ad inizio marzo, per la riqualificazione del terminal 'L. Natali', col collegamento con viale Rendina e l'efficientamento del tunnel che conduce in Piazza Duomo; l'intervento persegue come finalità "lo sviluppo di un nuovo sistema di relazioni spaziali dirette tra l'area pubblica della città attigua al terminal e il complesso storico-monumentale dell'emiciclo nonché il sistema degli accessi delle percorrenze carrabili e pedonali".

Un passo indietro.

Il Consiglio regionale, d’intesa con il Comune dell’Aquila e la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per L’Aquila e cratere, ha deciso di realizzare un collegamento meccanizzato tra il terminal e viale Rendina. Il progetto prevede l’installazione di due coppie di ascensori collegati tra loro da un tunnel servito da un tappeto mobile di circa 15 metri; il primo ascensore sarà posto a pochi metri dall’accesso dell’esistente galleria che collega il terminal a Piazza Duomo: da qui, in circa 18-25 secondi, con una salita di 12 metri, si giungerà ad un pianoro che intercetta la seconda coppia di ascensori che condurrà a viale Rendina. In alternativa, anziché continuare per viale Rendina, sarà possibile accedere ai camminamenti lungo le mura urbiche per dirigersi verso Porta Tione o verso viale di Collemaggio.

Il costo totale dell’intervento è stato quantificato in 1 milione e 387 mila 770 euro, comprensivo di lavori e progettazione. Il finanziamento è assicurato da uno stanziamento di 1 milione di euro previsto dal Cipe con la delibera 48/2016 che sarà rimodulato per tenere conto del complessivo fabbisogno.

Il Consiglio Regionale ha conferito l’incarico progettuale al gruppo di progettazione HYPRO della A.R.E.N.A. s.r.l.; ebbene, è emersa l'esigenza di cantierizzare l’opera utilizzando parte del piano zero del Terminal di Collemaggio: sono state formulate quattro diverse proposte, tra le quali è compreso l’utilizzo degli uffici posti al piano meno uno dell’infrastruttura comunale. I lavori progettati interesseranno anche il tunnel di collegamento del megaparcheggio con piazza Duomo.

E qui sta il punto.

Come noto, l'amministrazione comunale rientrando in possesso della gestione del terminal ha individuato alcuni interventi "urgenti e improcrastinabili" da realizzare per il pieno funzionamento dell'infrastruttura e, tra questi, la revisione dei tappeti mobili del tunnel; l'incarico relativo ai servizi di progettazione esecutiva è stato affidato alla società di ingegneria Altevie s.r.l. che, il 7 febbraio 2020, ha rimesso una relazione progettuale che ipotizzava tre possibili interventi: la revisione generale, con durata di vita prevista di 6 anni, per un importo di 235mila euro; la revisione generale con ammodernamento, per una vita di funzionamento stimata in più di 20 anni a fronte di un investimento di 595mila euro; la sostituzione integrale degli impianti che avrebbe richiesto lo stanziamento di poco meno di 1milione e 200mila euro.

Si è deciso di procedere con la revisione generale con ammodernamento, con finanziamento a valere sulle risorse assegnate dal 'Masterplan Abruzzo-Patto per il Sud': parliamo dei 550mila euro destinati dalla Regione, nell'aprile 2016, agli "Interventi di realizzazione sistema regionale delle autostazioni sul territorio del Comune dell’Aquila”, con soggetto attuatore individuato nella società partecipata TUA s.p.a.

Il Comune dell'Aquila e la società unica abruzzese di trasporti avevano già raggiunto un accordo per il trasferimento della gestione di una parte dei fondi previsti nel Masterplan Abruzzo; in base all'intesa, l'ente comunale sarebbe divenuto soggetto attuatore della convenzione, stipulata a maggio 2017 con TUA per la realizzazione delle opere. Sono passati 4 anni: l'obbligazione giuridica vincolante scade alla fine dell'anno e, entro quella data, bisognerà aver proceduto almeno con il bando per l'affidamento dei lavori.

Sarà per questo, o per i cantieri che - si legge in delibera - sarebbero potuti andare in 'conflitto', sta di fatto che il Comune dell'Aquila, a dicembre 2020, ha proposto al Consiglio regionale di "provvedere alla realizzazione di entrambi gli interventi", rinunciando a fare da soggetto attuatore dell'intervento.

Di qui, il protocollo d'intesa firmato da Biondi e Sospiri ad inizio marzo e ratificato con la delibera di Giunta del 3 maggiio scorso; all'articolo 2, sono descritte le azioni previste: "realizzazione di un percorso pedonale in parte meccanizzato che, a partire dal tunnel di collegamento tra il Terminal e piazza Duomo, congiunga direttamente la zona Villa comunale/Piazzale Emiciclo con il grande nodo-parcheggio di Collemaggio; progettazione esecutiva e realizzazione degli 'Interventi di revisione generale e di ammodernamento dei tappeti mobili in servizio presso il Parcheggio Lorenzo Natali all'Aquila' di collegamento tra il terminal e piazza Duomo; riqualificazione dell’area attigua al terminal con la realizzazione di un parco urbano fuori le Mura urbiche con l'intento anche di ottenere la piena valorizzazione del percorso panoramico e con il collegamento tra Porta Tione e Viale di Collemaggio".

Con l'intesa, il Consiglio Regionale si impegna a predisporre la proposta di interventi ed i procedimenti amministrativi propedeutici; da parte sua, il Comune dell'Aquila si impegna a individuare e a mettere a disposizione del Consiglio regionale le risorse funzionali alla realizzazione della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'ammodernamento dei tappeti mobili; il Comune dell'Aquila si impegna, altresì, a contribuire alla realizzazione degli interventi anche attraverso l'individuazione di figure interne all'Amministrazione in possesso dei previsti requisiti che, con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 113 del Codice degli appalti, possano affiancare il personale del Consiglio regionale.