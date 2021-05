Viabilità ss80, altra stoccata di De Matteis a Mannetti: "Bene l'assessore Colonna che fa fatti e non chiacchiere"

“Finalmente! Grazie al confronto dei giorni scorsi con l’assessore Colonna il problema delle “collinette” poste sulla ss 80 è stato parzialmente risolto, anche se i problemi creati necessitano di ulteriori interventi per la definitiva normalizzazione della situazione. Constato invece, con enorme piacere che l’assessorato alle opere pubbliche, dopo 11 anni di attesa ha fatto partire stamane i lavori per la realizzazione della rotonda posta all’incrocio tra la ss 80 e via Madonna di Pettino mettendo fine ad uno scempio che da provvisorio era divenuto di fatto quasi definitivo. Bene Vito che grazie al tuo lavoro silenzioso hai risolto dei problemi con i fatti senza le roboanti chiacchiere da social che usa qualcun altro come suo segno distintivo”.

Lo dichiara in una nota Giorgio De Matteis capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale dell’Aquila. Sui lavori per la nuova viabilità tra ss80 e ss17 De Matteis, nei giorni scorsi, aveva criticato severamente l'assessora comunale alla Mobilità Carla Mannetti.