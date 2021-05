Taglio Sirente-Velino, Articolo Uno: "Scelta sbagliata cui bisogna opporsi"

Anche Articolo Uno Abruzzo manifesta l'assoluta contrarietà alla riperimetrazione e alla riduzione dell'area del Parco Sirente – Velino.

Una decisione presa dalla Giunta Regionale guidata dal Presidente Marsilio e confermata con l'approvazione in Consiglio.

"Le parole dell'Assessore Emanuele Imprudente ci preoccupano", sottolinea la segreteria regionale del movimento; "utilizza il superamento del Commissariamento per ridurre l'estensione del Parco Regionale, dimostrando l'incapacità di avere una visione del territorio abruzzese nel segno della tutela e della valorizzazione delle bellezze naturalistiche che abbiamo la fortuna di avere. Una scellerata scelta politica conservatrice che ci fa tornare indietro nel tempo. È evidente che il centrodestra non conosce la transizione ecologica ed il nuovo modello economico basato sulla sostenibilità e sul percorso della Next Generation a cui siamo chiamati a dare risposte a livello Nazionale ed Europeo".

Come al solito - si legge nella nota - "abbiamo assistito alla totale assenza di concertazione e alla solita tutela di interessi privati di alcune categorie tra cui i cacciatori a danno di quello pubblico della tutela della biodiversità del Parco Sirente-Velino. È necessario che il Governo impugni questa norma che taglia il Parco e che rischia di consegnarlo alle speculazione e ai nemici dell’ambiente. Invitiamo l’Assessore Imprudente ad interessarsi di più alla delega Parchi e Riserve Naturali e di meno a quella della Caccia e se non è interessato alle Aree Protette faccia un passo indietro anche se dubitiamo ci sia un sostituto nel centrodestra in grado di mostrare attenzione e sensibilità alle questioni ambientali".