Jane's Walk 2021: alla scoperta de "L'Aquila delle Donne"

Torna in presenza la terza edizione della Jane's Walk L'Aquila e "vogliamo invitare tutti e tutte a partecipare insieme a noi a questo laboratorio itinerante".

L'invito è delle associazioni INU sez.Abruzzo e Molise, Italia Nostra sez. L’Aquila, Legambiente Abruzzo Beni Culturali, Slow Food L’Aquila, Ass. Fr.Azioni Fra.Intese, Ass. Donatella Tellini, Ass. Donne TerreMutate, ANPI L’Aquila, Arcigay Massimo Consoli L’Aquila, Presenza Femminista, Fondazione Silvio Salvatore Sarra.

Quest'anno, "il nostro gruppo di lavoro ha scelto come tema trainante la toponomastica femminile, perciò abbiamo scelto questo titolo: L'Aquila delle Donne. La proposta che facciamo ai cittadini e alle cittadine, alla comunità e all'amministrazione è quella di riflettere insieme a noi, passeggiando, sulla ricchezza di storie di donne che dovrebbero essere ricordate e raccontate proprio attraverso i luoghi degli spazi pubblici".

La Jane's Walk L'Aquila vuole riscoprire gli spazi urbani e la toponomastica femminile attraverso questo percorso e queste donne:

Via Garibaldi, Laudomia Bonanni;

P.zza Palazzo, Margherita d’Austria;

Piazza Duomo, Fila delle contadine;

Costa Masciarelli, Massimina Pesce;

Via Donatella Tellini, Donatella Tellini;

Via dello Zafferano, Gina Sarra;

Piazzale Paoli, Antonietta Centofanti.

Ogni tappa racconterà l’intreccio fra la vita di una donna e quel luogo; "in ogni tappa lasceremo una presenza, segno di protesta e di proposta, perché la storia e la memoria sono fatte di nomi. E noi nominiamo ciò che vogliamo che esista. Vi diamo allora appuntamento per domenica 23 maggio ore 10.30 in via Garibaldi 75, per una durata di 2 ore con le seguenti raccomandazioni: mascherina & distanziamento, scarpe comode, amici animali, ombrello, musica".