L'Aquila, campagna adesione a 'Cambiamo': entra Noemi Tazzi, protagonista dello sport cittadino

Entra nel vivo anche all’Aquila, con la partecipazione alla due giorni di mobilitazione indetta dal partito a livello nazionale, la campagna di adesioni a “Cambiamo”.

Oggi (sabato) in piazza Duomo, domani (domenica) alla Villa Comunale, dirigenti, amministratori e militanti saranno presenti con banchetti e gazebo per incontrare i cittadini, raccogliere istanze e presentare le proprie idee, promuovere il tesseramento e la raccolta del 2 per mille.

Fra le adesioni nel capoluogo abruzzese quella di Noemi Tazzi, figura rappresentativa nel mondo sportivo aquilano, rappresentante di diversi organismi di settore, in prima linea per la candidatura dell’Aquila a città europea dello sport per il 2022. “Siamo onorati di accogliere in squadra una fuoriclasse come Noemi, che ha dimostrato negli anni impegno e attaccamento alla città – dichiara Daniele D’Angelo, consigliere comunale nel capoluogo e coordinatore del partito per la provincia aquilana - ‘Cambiamo’ si caratterizza per una capacità di visione animata da progettualità concreta; con Noemi lavoreremo a stretto contatto nel partito, nelle istituzioni e sul territorio affinché questa voglia di realizzare possa manifestarsi anche nell’ambito dello sport e delle infinite possibilità di aggregazione e di sviluppo che questo offre”.