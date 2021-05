L'Aquila: Consiglio comunale conferisce cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato

Il Consiglio comunale dell’Aquila, riunito stamane dal presidente Roberto Tinari in modalità mista, dopo aver formalizzato la surroga della consigliera Carla Cimoroni (L’Aquila chiama chi ama L’Aquila), dimissionaria, con Anna Lucia Bonanni, ha approvato il conferimento della cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato.

"La nostra città ha aggiunto un bene prezioso; da oggi è più ricca, di valori soprattutto" le parole del presidente del Consiglio comunale; la cerimonia di conferimento si terrà lunedì 31 maggio, alle ore 11:30, presso l'Auditorium del Parco in via delle Medaglie d'Oro.

"Sono orgoglioso di avere contribuito con la proposta, e la successiva redazione della delibera di conferimento, alla cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato" ha dichiarato Paolo Romano, promotore dell'iniziativa. "Un riconoscimento che L’Aquila doveva a quelle donne e a quegli uomini in divisa che si occupano della nostra sicurezza tutti i giorni. Donne e uomini che hanno sofferto con noi e per noi gli anni più bui, il 2009, quelli del primo post sisma e che oggi continuano a mettersi a disposizione della collettività per il superamento dell’emergenza pandemica".

Romano ha voluto ringraziare il presidente del Consiglio Roberto Tinari "per aver lavorato a questo obiettivo" e il sindaco Pierluigi Biondi "per le parole toccanti del suo intervento".

Subito dopo, l’Assemblea avrebbe dovuto esaminare l’inventario dei beni mobili (con elenco e raccolta fotografica delle opere d’arte di proprietà del Comune), l’inventario dei beni immobili, i conti degli agenti contabili e i rendiconti di gestione 2020 (consuntivi) dell’istituzione Centro servizi anziani e del Comune; tuttavia, per problemi tecnici di collegamento tra i consiglieri in Aula, a Villa Gioia, e quelli a casa, collegati su piattaforma digitale, il presidente Tinari è stato costretto a sciogliere l'assise.