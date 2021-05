Franceschini all'Aquila: "Giornata importante per il nostro Paese"

"E' una giornata importante per il nostro paese, un altro tassello della rinascita dell'Aquila che ha fatto passi in avanti straordinari, in questi anni, dopo il dramma del terremoto".

Con queste parole il ministro per i Beni culturali e il Turismo, Dario Franceschini, ha salutato la città nel giorno di una doppia, importante, inaugurazione cui ha voluto presenziare: quella della sede distaccata del MAXXI a Palazzo Ardinghelli e quella della sede del Nucleo di Tutela del Patrimonio dei Carabieri.

"Sono due momenti fortemente simbolici", le parole di Franceschini: "il Nucleo di Tutela del Patrimonio dei Carabinieri, come sapete, è una eccellenza mondiale riconosciuta da tutti; avere un presidio in un territorio che ha così tanto patrimonio culturale è segno d'attenzione da parte dell'Arma e dello Stato. E poi c'è l'apertura del MAXXI L'Aquila, che abbiamo immaginato qualche anno fa: siamo intervenuti su un immobile finanziato con il contributo della Federazione Russa, che ringrazio, con la convinzione che la rinascita dell'Aquila passi anche attraverso la cultura".

E' una scelta importante, ha tenuto a ribadire il ministro: "è la prima volta che un grande museo nazionale apre una sede distaccata, come è avvenuto, d'altra parte, in altri paesi, a partire dalla Francia e dal Louvre. Abbiamo scelto L'Aquila per tante ragioni: è un segnale d'attenzione verso la città. Il MAXXI non sarà soltanto un luogo di esposizioni ma anche di attività: diventerà uno dei simboli della rinascita di questa comunità gravemente ferita dal sisma che sta vedendo nell’arte, nella musica e nello spettacolo fondamentali alleati nella ripartenza".