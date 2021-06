Giornalisti, Pezzopane (Pd): "aderisco a mobilitazione per libertà stampa e tutela Inpgi"

“Aderisco alla giornata di mobilitazione indetta oggi dai giornalisti, in molte città italiane e anche a Pescara per l’Abruzzo, che chiedono, tra le altre cose, dignità del lavoro, la tutela degli enti della categoria, un'informazione intesa come attuazione dell'articolo 21 della Costituzione e la riforma della cassa di previdenza professionale (Inpgi), messa in forte crisi dalla diminuzione della platea dei contribuenti attivi”.

Lo dichiara la deputata dem Stefania Pezzopane, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

“Una stampa libera e non soggetta a condizionamenti economici è una necessità per ogni società democratica. Per questo - conclude Pezzopane – insieme ai colleghi Pellicani, Sensi, Verini, Rotta, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Rossi, Prestipino, Nitti e Orfini, ho sottoscritto la risoluzione del Partito Democratico presentata in commissione Cultura alla Camera che impegna il governo ad anticipare l'attuazione della legge n. 58/2019 per l'allargamento della platea contributiva dell'Inpgi, e a promuovere un confronto volto a superare il precariato e l'applicazione di contratti giornalistici per quella vasta platea di giornalisti che svolge l'attività professionale inquadrata giuridicamente come prestazioni di lavoro autonomo, ma sempre a favore di aziende editoriali”.