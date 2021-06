Asl L'Aquila, numeri sballati sugli attualmente positivi: Verì bacchetta di nuovo Testa. Ma il dg afferma: "Mio bilancio positivo, risposta a pandemia egregia"

“Il bilancio di questi due anni? Lo ritengo positivo. Quando mi sono insediato era in corso un’attività di programmazione che abbiamo dovuto rivedere per via dell’ondata pandemica ma l’azienda ha risposto in maniera egregia, curando non solo i pazienti della provincia dell’Aquila ma anche quelli di altre province”.

Così il manager della Asl Roberto Testa questa mattina a margine della conferenza stampa sull’avvio dei lavori per l’implementazione del reparto di terapia intensiva del S. Salvatore con altri 4 posti letto.

Sul manager incombe il giudizio della Regione sui suoi primi due anni di mandato. Nei giorni scorsi, da parte della giunta sono arrivate critiche abbastanza pesanti sull’operato del dg durante l’emergenza Covid, tanto che si è arrivati a parlare di un possibile commissariamento.

La decisione dovrebbe arrivare ad horas.

Intanto, l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, proprio mentre Testa rilasciava le dichiarazioni riportate in apertura, ha mosso altre contestazioni sulla condotta della Asl dell’Aquila, che avrebbe sbagliato a comunicare, nell’ultimo monitoraggio settimanale svolto dall’unità di crisi, il numero degli attualmente positivi al Covid, inserendo nel conteggio casi risalenti addirittura all’estate scorsa. “Un fatto eclatante, sul quale il Dipartimento ha già chiesto conto ai vertici della Asl” commenta l’assessore.

La nota di Verì

“Nel corso della riunione dell’unità di crisi della scorsa settimana” si legge in una nota della Verì “è emersa una forte discrasia tra i dati sugli attualmente positivi al Covid 19 comunicati dalle Asl durante l’incontro e quelli risultanti invece dalle piattaforme telematiche nazionali e regionali. Di qui la richiesta alle aziende, da parte del presidente Marco Marsilio e dell’assessore Nicoletta Verì, di procedere a una verifica puntuale di questi dati”.

“In particolare è stato accertato che a fronte di un numero di casi attivi compreso tra 290 e 470 per le Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Pescara e Teramo, il dato riguardante la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila si attestava invece ad oltre 3200 casi”.

“Ulteriori approfondimenti hanno permesso di verificare che in piattaforma risultavano ancora come attualmente positivi casi risalenti addirittura all’estate 2020, che non erano stati espunti e inseriti tra i guariti”.

“Da lunedì è iniziato il lavoro di riallineamento (con i primi 1930 guariti della Asl 1 conteggiati nel report di ieri), che proseguirà anche nei prossimi giorni”.

“Ai fini dell’andamento epidemiologico non cambia nulla: nuovi positivi e ricoveri rimangono in costante diminuzione. Resta però da comprendere come possa essere accaduto un fatto così eclatante, sul quale il Dipartimento ha già chiesto conto ai vertici della Asl”.