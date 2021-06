L'Aquila, presentato il progetto 'Growing Up': 570 mila euro per il reinserimento lavorativo dei soggetti fragili

E' stato presentato stamane dal sindaco Pierluigi Biondi e dall'assessore Carla Mannetti il progetto "Growing up", finanziato con 570mila euro a valere sul Piano Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo, programma 2014 —2021.

In continuità con 'L'Aquila include', il progetto ha l’intento di ideare e avviare un centro di aggregazione sociale e di servizi sociali, educativi e per il lavoro, capace di autosostenersi nel medio periodo senza bisogno di risorse pubbliche aggiuntive.

Nello specifico, i soggetti che si sono costituiti in associazione temporanea di scopo - l'Ecad Montagne aquilane, la Casa del Volontariato della provincia dell'Aquila, l'associazione L'Aquila che rinasce, lassociazione culturale Amici dei Musei d'Abruzzo, l'associazione Terre pescaresi, Cittadinanzattiva L'Aquila, Confcooperative - prenderanno in carico 100 soggetti in marginalità sociale ed esclusi dal mercato del lavoro per porli al centro di un’attivitâ di valutazione, formazione (con corsi professionalizzanti e tirocini formativi della durata di 3 mesi) e reinserimento nei canali istituzionali di ricerca di un’attivitâ lavorativa.

Il programma regionale prevede l’attivazione, entro la fine della programmazione, di una fase 2 di progetto che vedrà la creazione di microimprenditorialitâ da parte delle persone che parteciperanno a Growing Up.

Il modello operativo che sarâ applicato deriverà da uno studio approfondito, già in corso di perfezionamento, delle realtà più avanzate in Italia per il recupero delle fragilità sociali, garantendo un risultato che pur mantenendo le caratteristiche innovative di simili interventi fornirà anche un background di esperienze solide e di dimostrata bontà.

L’individuazione dei destinatari, dei soggetti formatori, degli erogatori dei servizi alla persone e dei soggetti ospitanti dei tirocini sarà effettuata con procedura di evidenza pubblica, a partire dalla fine dell’estate. Una volta selezionati, i destinatari saranno presi in carico con attività di orientamento individuale e collettivo a carattere sia generale che specifico; il percorso avrà la durata di 20 ore per ciascun soggetto. Le attività di orientamento volte all’individuazione delle specificità dei singoli destinatari dovranno far emergere le propensioni degli individui in modo da disegnare un futuro possibile e realizzare una collocazione professionale sostenibile nel tempo e nel luogo.

Per tutti i destinatari ci sarà la possibilità di rafforzare le competenze attraverso una breve esperienza di tirocinio formativo (massimo 3 mesi), il cui obiettivo é far conoscere le peculiarità di specifiche esperienze imprenditoriali al fine di comprenderne o mutuarne i fattori di successo; comprendere come integrarsi all’interno di realtà imprenditoriali; sperimentare on the job specifiche competenze.

In questi giorni - ha tenuto a sottolineare il sindaco Biondi - "si è inteso polemizzare sulle politiche sociali del Comune; ebbene, vorrei chiarire che, negli ultimi quattro anni, l'amministrazione, in sinergia con i partner dei vari progetti, è stata capace di reperire e investire sul territorio circa 1 milione e 900 mila euro di fondi fuori dal bilancio comunale. Lo spirito del progetto, così come degli altri che abbiamo messo in campo, ribalta il paradigma classico di assistenza delle fragilitâ sociali, individuando un percorso di valorizzazione delle stesse sia a loro vantaggio che in favore della collettivitâ, rendendo un investimento fruttuoso, in linea con le indicazioni europee, quello che fino a ieri é stata un’elargizione di fondi senza prospettive di medio periodo".