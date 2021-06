Nasce l'Osservatorio contro neofascismo e neonazismo del Pd Abruzzo: “Contributo per tenere alta la guardia”

Il Partito Democratico abruzzese istituisce l' “Osservatorio su episodi di neofascismo e neonazismo”.

Un team di avvocati del partito sarà a disposizione dei cittadini che vorranno segnalare situazioni, episodi, comportamenti a rischio di propaganda e incitamento alla violenza di stampo fascista e nazista, e indirizzarli e assisterli per l’eventuale denuncia alle forze dell’ordine. Si potrà da oggi rivolgersi all’Osservatorio attraverso l’indirizzo e – mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.



“Nel giro di pochi giorni – spiega Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo – la nostra regione è stata direttamente coinvolta in importanti operazioni di polizia che hanno smantellato reti di estremisti che utilizzavano i social network per azioni di propaganda neofascista e neonazista. Il lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura è imprescindibile, noi vogliamo dare il nostro contributo ed aiutare sia nella fase di repressione sia ad individuare i casi prima che si allarghino e aggravino”.



Teresa Nannarone, responsabile di “Politiche di contrasto alle mafie e ai neofascismi” del Pd Abruzzo, aggiunge che “all’Osservatorio il Pd Abruzzo affianca uno sforzo sul piano politico e culturale. Non è vero che il fascismo è un fenomeno che appartiene al passato, ha tutte le caratteristiche per tornare a insidiare, con il portato di propaganda e violenza, le nostre comunità, adattandosi ai nuovi contesti storici e culturali. Dobbiamo tenere sempre alta la guardia, ed essere pronti a forme di battaglia, individuazione, contrasto che siano all’altezza”