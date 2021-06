Discarica di Bussi, Consiglio di Stato respinge il ricorso del Ministero dell'Ambiente. Marsilio: "Ora subito la bonifica"

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Ministero dell'Ambiente confermando la sentenza di primo grado del Tar Abruzzo che aveva accolto l'istanza della Regione e del Comune di Bussi avverso l'annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione dell’appalto integrato relativo agli interventi di bonifica nelle aree esterne Solvay della mega discarica dei veleni della Montedison.

Tra i motivi, la tardività del provvedimento e un parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul progetto giudicato interlocutorio.

Adesso, il Ministero dovrà onorare la sentenza e procedere con la bonifica di una parte consistente della discarica.

"Il Consiglio di Stato ha dato ragione alla Regione Abruzzo e al Comune di Bussi che hanno tutelato l’interesse pubblico, smentendo totalmente la linea imposta dall’ex ministro Costa e dal sottosegretario Morassut, linea che inopinatamente in Abruzzo è stata difesa dal Pd e dai rappresentanti dei Cinque Stelle", le parole del governatore Marco Marsilio. "Una linea che ci ha fatto perdere due anni per poter procedere alla bonifica. Adesso basta ritardi, il Ministero firmi immediatamente il contratto e faccia partire i lavori di bonifica che non possono attendere più un solo giorno".

"La sentenza del Consiglio di Stato boccia il ricorso del governo Draghi che aveva continuato sulla strada del governo Conte", l'affondo del segretario nazionale del partito della Rifondazione comunista, Maurizio Acerbo. "Avevamo contestato fin dall'inizio l'illegittimità del ministero dell'ambiente che col ministro Costa (M5S) e Morassut (PD) aveva annullato l'aggiudicazione della gara per la bonifica integrale delle discariche chimiche di Bussi. C'è da interrogarsi sulle ragioni per cui i dirigenti del Ministero, responsabili di grandi ritardi e negligenze, e i responsabili politici abbiano assunto una decisione così grave. Si era trattato solo di una scelta da incompetenti e arroganti o c'è da sospettare che si volesse evitare di far pagare alla Edison i costi della bonifica integrale? Oggi tiriamo un sospiro di sollievo perchè si è evitato che si dovessero attendere anni per un progetto che non prevedeva di portare via i rifiuti".

Rimane la rabbia per il tempo perso durante il quale dal sito chimico sono continuati a diffondersi nelle falde e quindi nella val Pescara veleni chimici cancerogeni. "Ancor più grave la miopia mostrata da esponenti del PD e del M5S abruzzesi che non si sono schierati al fianco del Comune di Bussi per mere logiche politicanti. Il sindaco di Bussi essendo di Rifondazione Comunista andava delegittimato in ogni maniera, anche a costo di causare il ritardo di anni, come accaduto, per l'avvio della bonifica. Abbiano la dignità di chiedere scusa al sindaco e ai cittadini quegli esponenti politici regionali che si sono accodati e hanno sostenuto le scelte del loro governo contro la nostra comunità. Mi congratulo con il compagno Salvatore La Gatta che invece di essere aiutato dal governo Conte e da quello Draghi ha dovuto lottare contro il boicottaggio del Ministero dell'Ambiente".