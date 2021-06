Che scivolone in Consiglio comunale: errore sulla sussistenza del numero legale (che non c'era), votazione su Porta Leoni annullata. Avevano ragione le opposizioni. Ora la delibera dovrà tornare in Consiglio

Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di cinquanta piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio, per farsi coraggio, si ripete: "Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene". Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.

E' la voce narrante di Hubert, nella scena iniziale del magnifico film 'L'odio', scritto e diretto da Mathieu Kassovitz.

Una metafora che potrebbe raccontare questi quattro anni di legislatura in Consiglio comunale, con le forze di centrodestra alle prese con spaccature, cambi di gruppo - e non ci contano più - crisi aperte e poi rientrate, voti contrari, astensioni mirate, bocciature di provvedimenti pure importanti per equilibrismi politici, assenze strategiche per far mancare il numero legale.

Ciò che è accaduto stamane, però, è davvero incredibile.

All'attenzione del Consiglio comunale, riunito in modalità mista con alcuni consiglieri in presenza e altri collegati su piattaforma digitale, tra i vari punti all'ordine del giorno c'era lo schema d'accordo con l'Ater per la permuta del complesso immobiliare di Porta Leoni e dello stabile di via dei Verzieri a Preturo.

Dopo una breve sospensione, al momento di riprendere i lavori per la discussione del provvedimento risultavano presenti 16 consiglieri comunali: oltre al sindaco Pierluigi Biondi, erano infatti assenti il consigliere Leonardo Scimia (poi riapparso in chat) e il gruppo di Forza Italia (Giorgio De Matteis, Marcello Dundee, Berardino Morelli e Chiara Mancinelli con l'eccezione del presidente Roberto Tinari) che ha deciso di non votare il provvedimento, aprendo un altro squarcio, l'ennesimo, in seno alla maggioranza; in realtà, al momento del voto Dundee è poi rientrato in aula, astenendosi, segnando così la rottura col gruppo azzurro. Ma questa è un'altra storia.

Sta di fatto che il presidente del Consiglio Tinari ha comunicato a microfono che non c'era il numero legale; tuttavia, è stata corretto dal segretario generale Lucio Luzzetti che, su concitato impulso di alcuni membri dell'Ufficio del Consiglio comunale, ed in particolare della dipendente Lorella Reato, ha consultato il regolamento arrivando alla conclusione - non condivisa dai consiglieri di centrosinistra che, pur non avendo risposto all'appello, erano in aula - che si sarebbe potuto andare avanti, considerato che il primo cittadino non andava computato e, dunque, il numero legale c'era sebbene i voti non sarebbero stati sufficienti ad approvare la delibera.

I consiglieri di minoranza hanno abbandonato polemicamente la sala consiliare, dopo un confronto piuttosto acceso col segretario generale e il presidente del Consiglio; sta di fatto che i lavori sono ripresi: come detto, in chat è riapparso il consigliere Scimia e, dunque, si è arrivati alla sofferta approvazione del provvedimento.

Ora, la sorpresa. Tinari si è reso conto che avevano ragione i consiglieri di opposizione e, dunque, la votazione è stata annullata: dunque, verrà riconvocato il Consiglio comunale d'urgenza il 23 giugno prossimo e la delibera sullo schema d'accordo con l'Ater verrà riportata all'attenzione dell'assise civica.

Tutto da rifare, insomma.

Come è possibile si sia arrivati a questo punto? E chi si assumerà la responsabilità di questo brutto scivolone?

Per l'ennesima volta, stamane, il Consiglio comunale dell'Aquila ha restituito un'immagine assolutamente svilente; non aiuta, certo, la modalità mista, con i collegamenti 'ballerini' della piattaforma digitale cui siamo tristemente abituati: microfoni lasciati aperti col fastidioso vociare di fondo, consiglieri che non sentono, altri che non vedono, risposte tardive e spesso confuse agli appelli segno che, nel frattempo, chi è in collegamento sta facendo altro e non sta seguendo i lavori del Consiglio. Scene non degne di un capoluogo di Regione.

Così come è imbarazzante assistere alla 'rincorsa' dei consiglieri assenti, spinti a collegarsi - almeno a collegarsi, mica a partecipare - per non far mancare il numero legale.

Ci si aspetta altro, davvero.