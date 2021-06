Ponte Belvedere, assegnati i lavori. Daniele: "Auspico che entro l'estate possa partire la demolizione"

"Oggi si chiude un lavoro complesso che ha visto prima una fase di progettazione e finalmente, oggi, la concessione dell'appalto per la realizzazione di questa opera fondamentale per la città".

Con queste parole, il vice sindaco del Comune dell'Aquila ha commentato l'affidamento dei lavori d'abbattimento e ricostruzione del ponte Belvedere alla RTI formata da Taddei spa e Todima srl.

Alla gara ad inviti avevano risposto in cinque tra le imprese, o associazioni d'imprese, che avevano partecipato all'indagine di mercato: l'ATI Ispa srl e Di Girolamo Engineering srl, il Consorzio Stabile Rennova, la RTI Cesarini Carpenterie Metalliche srl e Cisa Appalti, la Italiana Keller Grigliati scarl con La Fenice srl e Scimia Arte e Costruzioni e, appunto, la RTI Taddei Spa e Todima srl.

Dopo un'analisi lunga più di due mesi delle offerte tecniche, la Commissione incaricata ha affidato i lavori al raggruppamento temporaneo tra le imprese aquilane che hanno presentato una proposta progettuale di concerto con la società Integra del professor Marco Petrangeli e con Casarchitettura amministrata dall’architetto Luca Carosi.

"Questo era un progetto a cui tenevo particolarmente perché lo consideravo emblematico rispetto ad una visione dell'Aquila 'com'era e dov'era'. Così come l'aquilano del 1703, dopo il terremoto, ha costruito quegli splendidi palazzi barocchi che oggi ammiriamo e ha edificato la Chiesa delle Anime Sante, allo stesso modo avevamo bisogno di mostrare che l'aquilano del 2020 non si rassegnava ad una ricostruzione di tipo conservativo ma fosse in grado di proporre un'opera completamente nuova e moderna, con lo stile tipico dei nostri tempi", ha sottolineato Daniele.

"Abbiamo vinto la sfida", ha aggiunto il vice sindaco.

Ora, "auspico che i tempi possano essere il più rapidi possibile e che già entro l'estate possano partire i lavori di demolizione".