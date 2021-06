Forza Italia, De Matteis e Morelli: "Sergio De Paulis vice coordinatore comunale"

“Nell’ambito della nuova organizzazione, di cui si sta dotando Forza Italia nel comune di L’Aquila, abbiamo nominato l’ingegnere Sergio De Paulis come vice coordinatore comunale con delega alla viabilità, infrastrutture, opere pubbliche e ricostruzione pubblica e privata. L’esperienza professionale e politica-amministrativa maturata negli anni da Sergio, sarà una ricchezza per il nostro movimento e per la città. A lui vanno i nostri migliori auguri per un proficuo lavoro di cui beneficerà anche la città”.

Lo dichiarano in una nota Giorgio De Matteis, vice coordinatore provincia di Forza Italia, e Stefano Morelli, Coordinatore comunale di Forza Italia L’Aquila.