L'Aquila, da Comune sostegno agli eventi culturali estivi delle associazioni

Nella seduta odierna la Giunta comunale, su proposta del sindaco Pierluigi Biondi, che detiene la delega alla Cultura, ha stabilito di sostenere alcune iniziative del fiorente associazionismo del territorio, che animeranno l’estate e l’autunno aquilani, in campo artistico, musicale, creativo.

In particolare, è stato deliberato il supporto a “On Festival” e al “Premio Danza città dell’Aquila”, a cura dell’associazione Performing art center (Paq), che si svolgerà i primi di luglio alla Villa comunale.

Ancora, tra gli eventi innovativi dal respiro internazionale, sostegno a “TEDx”, un format per favorire gli scambi di esperienze in vari settori che viene allestito per la prima volta all’Aquila e per la seconda volta in tutto l’Abruzzo, promosso dall’associazione “Start Up L’Aquila Aps”.

Due gli appuntamenti dedicati alla ripresa dell’attività nella fase di rallentamento delle restrizioni dovute al covid-19: la “Parata storica, un drappo per rinascere”, organizzata dagli Sbandieratori città dell’Aquila per il giorno 25 luglio 2021, e “Ripartiamo insieme”, spettacolo di danza e teatro per coinvolgere le associazioni la cui attività è stata fortemente compromessa dall’epidemia sanitaria, curata dall’associazione “Zero Gravity”, in programma presso il cortile di palazzo dell’Emiciclo alla fine di giugno.

Sostegno anche a eventi culturali, in campo storico – artistico, tra cui “Un paese ci vuole”, a cura del Mubaq, il Museo dei bambini dell’Aquila, in programma nei mesi di novembre-dicembre 2021, che riguarda l’utilizzo e la reinterpretazione artistica dell’archivio fotografico di Guido Oreste Contestabile incentrato per lo più su scene quotidiane di vita contadina tra gli anni ’30 e ’50, e “Don Attilio Cecchini: la Voce d’Italia a Caracas, l’Avvocato delle utopie”, evento promosso dall’associazione culturale Operaprima, in programma sempre a 5 luglio all’Emiciclo.

Infine, L’Aquila ospiterà, grazie anche al sostegno del Comune, un concerto del Tagliacozzo festival a Palazzo Pica Alfieri, mentre, nel solco della riscoperta delle tradizioni popolari, è prevista “La Gara poetica” dei Salesiani Don Bosco che ha l’obiettivo di valorizzare e diffondere la storia dei pastori abruzzesi.

“L’effervescenza culturale del nostro tessuto associativo è testimoniata dai tanti incontri e dalle tante idee che quotidianamente ci vengono proposte e che, a nostra volta, proponiamo raccogliendo un grande desiderio di partecipazione. Questo fermento va sostenuto e incentivato. È sempre stata una nostra scelta precisa, fin da quando abbiamo adottato la formula del coinvolgimento delle associazioni nel cartellone dei Cantieri dell’Immaginario. Ci auguriamo che chi ha intuizioni valide si senta così libero di esprimersi e di concretizzare progettualità sull’Aquila, oggi considerata al centro della sperimentazione culturale innovativa come fattore di rinascita”, ha dichiarato il sindaco Biondi a margine della riunione di Giunta.