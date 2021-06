Lettera delle associazioni di Tempera al sindaco: "Realizzare la farmacia nella frazione, come previsto dalla delibera di Giunta del 2012"

Una lettera al sindaco Pierluigi Biondi, firmata dalle associazioni che operano a Tempera - Amministrazione degli Usi Civici di Tempera, Parrocchia S. Maria in Tempera, Centro Sociale Anziani, Pro Loco Tempera, Comitato Tempera Onlus, Associazione Tempera Onlus, Associazione Polifonica Tempera, Gruppo Volontari di Protezione Civile Tempera, Associazione Pesca Sportiva Tempera, Associazione Culturale il Pungolo Tempera - per chiedere l'apertura della sede farmaceutica assegnata alla frazione e che, invece, si sta aprendo sulla strada provinciale tra Paganica e Bazzano.

"Nel post terremoto, esattamente nel 2012 - ricordano le associazioni - l’allora Giunta Comunale, avvertendo il bisogno di concedere servizi essenziali agli abitanti delle frazioni, cresciuti nel numero a seguito dell’ubicazione dei Progetti CASE e dei Map, decise di richiedere e autorizzare l’apertura di quattro nuove sedi di Farmacie e precisamente: numero 19 nella frazione di Sassa, numero 20 nella frazione di Bazzano, numero 21 nel quartiere di Pettino/Cansatessa e numero 22 nella frazione di Tempera. Tale nuova disposizione fu accolta e approvata, nello stesso 2012, dalla Giunta Regionale, che emanò un bando pubblico, straordinario, per l’assegnazione e l’insediamento delle nuove farmacie".

L'iter burocratico si è concluso solo oggi, a ben nove anni di distanza dalla richiesta del Comune dell’Aquila e, con somma sorpresa, "i cittadini di Tempera si vedono scippare la sede della nuova farmacia che, pur essendo nominata Farmacia n. 22 Tempera, si vorrebbe ubicare su via Fioretta a Paganica, lasciando con un palmo di naso le persone anziane della nostra frazione, che già pregustavano la possibilità di recarsi in farmacia senza avere la necessità di essere accompagnati. In questo modo - l'affondo - è distorta la volontà della Giunta Comunale che, anche con una successiva delibera, la numero 408 del 2016, confermava l’ubicazione, come dimostrato dalla planimetria allegata alla delibera stessa, che indicava con un cerchio rosso proprio la frazione di Tempera".

Adesso, purtroppo, "ci troviamo nelle condizioni di ritrovarci l’apertura di una nuova farmacia denominata, badate bene, Farmacia n. 22 Tempera, a tre kilometri di distanza, tra Paganica e Bazzano, zona peraltro già servita da una farmacia esistente e da una in fase di assegnazione, mentre tutta la zona ovest della frazione di Paganica e tutto il territorio di Tempera rimangono scoperte per tale servizio".

Per questo, le Associazioni di Tempera - compresa la locale Parrocchia - hanno inteso lanciare un appello all’Amministrazione comunale chiedendo di "rispettare le esigenze dei nostri concittadini, che hanno estrema necessità di un presidio farmaceutico. Infine, saremmo lieti di ospitarla a Tempera, nei modi e nei tempi che le saranno possibili, per discutere di questo problema e di altri che attanagliano la nostra frazione", l'invito a Biondi.