L'Aquila, Mannetti: "110 nuovi posti auto per i residenti del centro"

Il Settore Mobilità del Comune dell’Aquila in collaborazione con il Comando di Polizia municipale ha individuato 110 nuovi posti auto da riservare ai residenti del centro storico, che saranno delimitati da apposita segnaletica orizzontale e verticale che sarà installata a partire da questa settimana.

L’intervento rientra in un complessivo piano che porterà progressivamente a suddividere il centro storico in Zone a rilevanza urbanistica (Zru) nelle quali istituire stalli riservati ai residenti.

Con ordinanza dello scorso 24 giugno sono state perimetrate, ampliando provvedimenti già in vigore da alcuni mesi, le prime tre Zru: Santa Maria Paganica, San Bernardino e Santa Giusta. La prima è la più estesa, comprende l’area pedonale di Via Garibaldi e la Ztl 2 ed è delimitata da viale Duca degli Abruzzi-Corso Vittorio Emanuele-Piazza Duomo-Via Sassa-Via Sallustio-Via Antonelli-Via Roma; contestualmente alla perimetrazione dell’area è stato previsto il cambio della direzione di marcia di via della Genca, per consentire – nei fine settimana in cui l’area pedonale estiva è in vigore per l’intera giornata – di raggiungere più facilmente le attività commerciali presenti in via Garibaldi, sostando in Piazza Santa Maria Paganica dove vengono istituiti nuovi stalli con disco orario.

La seconda area è compresa tra via Castello-Corso Vittorio Emanuele-Via San Bernardino-Via Zara, con l’individuazione dei nuovi posti auto per residenti in Largo Giovanni Pischedda (noto come Piazza San Bernardino).

La terza è compresa tra Corso Federico II-Viale Rendina-mura urbiche-Costa Masciarelli-Via Cimino-Piazza Duomo-Via dell’Arcivescovado-Via delle Bone Novelle-Via XX Settembre. Anche in questo caso è stata prevista una modifica alla viabilità per accedere a piazza della Repubblica - stante la presenza dell’area pedonale estiva di piazza Duomo – percorrendo via Campo di Fossa e via San Francesco di Paola in direzione ex Prefettura.

Le nuove aree di sosta riservate ai residenti sono previste in Via e Piazza San Silvestro, Piazza Chiarino, Piazza Santa Maria Paganica, Piazza Palazzo e nella parte alta di Via Sallustio, nel tratto compreso tra Via Cavour e Via Patini. “Considerando che la città muta in continuazione, complice l’avanzamento della ricostruzione”, spiega l’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, “non è ancora possibile immaginare delle soluzioni definitive, pur da noi agognate, trovandoci a dover fare i conti con intere aree ancora interessate da cantieri o persino zona rossa. Tuttavia”, rileva, “la vivibilità della città passa anche per piccole azioni come queste, che la rendono cioè accogliente per chi ha deciso di viverci, ma anche ospitale per chi ci lavora o la visita per piacere”.

“Abbiamo disposto”, rende poi noto l’assessore, “la proroga fino al 31 dicembre di tutti i permessi rilasciati per Zru, Apu e Ztl e tutte le altre categorie previste, per consentire un rodaggio della nuova pianificazione e in attesa del nuovo portale, che sarà attivato in autunno, sul quale sarà possibile fare richiesta dei permessi”.