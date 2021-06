L'Aquila: da giunta ok a schema di convenzione per Scuola nazionale vigili del Fuoco

Via libera della giunta comunale allo schema di convenzione con il Dipartimento dei Vigili del fuoco, finalizzata all’istituzione di un centro formazione territoriale del Corpo nella città dell’Aquila.

Per la realizzazione del progetto, approvato dal Parlamento con la legge di bilancio varata a dicembre, è previsto un finanziamento di quindici milioni il triennio 2021-2023 e di un milione a decorrere dal 2024.

La scuola sarà localizzata nell’area del progetto Case di Sassa Nsi che comprende 18 palazzine e potrà ospitare da un minimo di 250 sino ad un massimo di 750 allievi.

“Si tratta del primo atto amministrativo, previsto dalla legge e frutto di una costante interlocuzione, sopralluoghi e confronto con i Vigili del fuoco, che porterà alla nascita di un’istituzione unica per il centro Italia, la prima che viene costituita nel Paese. Una iniziativa fortemente condivisa e sostenuta da tutti i componenti dell’esecutivo. – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore al Patrimonio, Vito Colonna – La localizzazione presso il progetto Case è fortemente simbolica in quanto rappresentativa del passaggio dalla fase emergenziale, durante la quale i Vigili del Fuoco, tra i primi a prestare soccorso a seguito del sisma 2009, hanno svolto un ruolo fondamentale per la cittadinanza, a quella di sviluppo e valorizzazione dell’immenso patrimonio immobiliare dell’ente, uno degli obiettivi primari di questa amministrazione. Un’azione strategica avviata nel corso degli anni con la stipula di convenzioni e accordi con Esercito, forze dell’ordine, associazioni ed enti per sostenere lo svolgimento delle loro attività e l’accoglienza di famiglie che hanno inteso trasferirsi in città o l’ospitalità di studenti meritevoli come nel caso della fondazione Ferrante d’Aragona”.