Aree interne, Liris: "Approvato accordo da 5 mln per Alto Sangro e Gran Sasso-Laga"

Su proposta dell’assessore regionale alle Aree interne, Guido Liris, la giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo di programma quadro dell’area interna Alto Sangro - Gran Sasso Laga, passaggio fondamentale per dare attuazione agli obiettivi contenuti nella strategia d’area.

In particolare l’intesa individua gli obiettivi di rafforzamento di trasformazione da perseguire sul territorio e le azioni conseguenti, attraverso una serie di interventi permanenti su cui è stata effettuata una valutazione positiva di efficacia nel lungo periodo. Si tratta di un piano di potenziamento e valorizzazione delle risorse e delle competenze per il quale sono previsti interventi per un ammontare complessivo di quasi 5 milioni.

"La strategia complessiva - spiega l’assessore Liris - punta a tratteggiare un quadro organico al fine di determinare sinergie tra soggetti pubblici, privati e del terzo settore per intercettare le sfide di un futuro moderno, ma all’insegna della sostenibilità. La Regione ha l’obiettivo primario di valorizzare questi territori ricchi di bellezze e di evitare che possono essere marginalizzati o peggio possano divenire vittima dello spopolamento e della riduzione dei servizi essenziali. E’ per queste ragioni che è stato messo in piedi un programma organico di iniziative con cospicue risorse economiche affinché dalla pianificazione si passi nel più breve tempo possibile alla pratica. La gran parte delle cinque aree individuate è già molto avanti nel percorso amministrativo a testimonianza del gran lavoro portato avanti dalla Regione fino a questo momento. Lavoro che sarà ulteriormente implementato a strettissimo giro in modo da dare risposte concrete a una porzione di territorio decisiva per lo sviluppo dell’intero Abruzzo".