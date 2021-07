Pezzopane (Pd): “Rapisarda commissario indicato per Centro formazione nazionale VVFF all’Aquila”

“Ringrazio la Ministra Luciana Lamorgese per il proficuo incontro avuto al Viminale. Si è mostrata attenta e sensibile nei miei confronti e verso i temi che le ho proposto. Grazie anche alle pressioni da parte delle organizzazioni sindacali dei Vvff, la Ministra ha risposto prontamente alla mia richiesta - le avevo infatti scritto qualche settimana fa - riguardante lo stato dell’arte della sede del Comando Provinciale e della sede del Centro di Formazione nazionale dei Vvff previsto da una norma inserita alla Camera dei Deputati con emendamento bipartisan in legge di bilancio”.

Così la deputata Stefania Pezzopane ha commentato l’incontro avuto al Viminale con la Ministra degli Interni Luciana Lamorgese.

“La Ministra segue con attenzione L’Aquila, attraverso i suoi uffici ed a breve mi fornirà un dettagliato prospetto delle previsioni e della tempistica per il Comando Provinciale. La città dell’Aquila attende da 12 anni la costruzione di una nuova sede del comando dei Vvff più adeguata alle necessità dopo le ferite del terremoto. I frequenti e repentini cambi di impostazione e di localizzazione, hanno prodotto ritardi e scoraggiamento. La Ministra Lamorgese mi ha rassicurata, farà continuamente monitorare i passi avanti anche sulla localizzazione su cui si sta procedendo d’intesa con gli enti locali. Intanto una cosa è chiara e sarà deliberata dalla mia commissione in questi giorni: la realizzazione del Centro di formazione nazionale per gli allievi Vigili del Fuoco è inserita tra le opere commissariate con le procedure accelerate ed il commissario indicato è l’ing. Vittorio Rapisarda, Dirigente del Provveditorato OO.PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna”.

“Ho chiesto alla Signora Ministra di visitare L’Aquila e il cratere dove, nonostante le molte risorse impegnate, la comunità si è mostrata sana, grazie anche alle forze dell’ordine ed alla magistratura che hanno salvaguardato da pericolose infiltrazioni come avvenuto in precedenti processi di ricostruzione”.

“La ricostruzione ed il rafforzamento dei presidi dei Vvff all’Aquila sono fondamentali, in un territorio dove abbiamo sperimentato sulla nostra pelle la loro straordinaria capacità di intervento ed umanità”, conclude Pezzopane.