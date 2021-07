Covid, Marsilio esclude nuove misure restrittive: "Situazione sotto controllo, in Abruzzo bassa circolazione del virus"

"Abbiamo un'incidenza di 16 contagi ogni 100 mila abitanti, il limite oltre il quale si va in zona gialla è 50. Non c'è nessuna crescita verticale. Non possiamo escludere ulteriori fiammate dovute ai festeggiamenti degli Europei, ma la maggior parte dei contagi che ci sono in Abruzzo in questo momento è di ritorno, legata a persone tornate dall'estero. In Abruzzo la circolazione del virus è molto limtata".

A dirlo è stato il presidente della Regione Marco Marsilio al termine della riunione dell'unità di crisi, tenutasi nel pomeriggio a Pescara. Il governatore esclude dunque l'adozione di nuove misure restrittive dovute alla risalita dei contagi, che, seppur in aumento, rimangono sotto la soglia d'allarme: "La situazione è sotto controllo, la vaccinazione procede spedita, siamo sopra la media nazionale per numero di dosi somministrate, ogni giorno vacciniamo 10 mila persone".

Quanto all'Rt in crescita (è salito a 1.21, il più alto a livello nazionale), Marsilio ha affermato che si tratta di "un dato poco significativo, nei piccoli numeri l'Rt non ha quasi alcun valore. Il dato vero che dobbiamo sottolineare è l'1% di occupazione di posti letto di terapia intensiva occupati e il 2% in area medica. Bisogna sempre tenere presente questo aspetto. Dobbiamo modulare eventuali azioni di restrizione sul tema dell'impatto del Covid sugli ospedali. Il Covid diventa pericoloso quando colpisce soggetti fragili e quando queste persone finiscono in ospedale, rendendo impossibile alle altre di trovare cure adeguate perché quando si supera un certo numero di ricoverati si devono chiudere i reparti. Oggi siamo lontanissimi da questa condizione, peraltro la gran parte della popolazione fragile è stata vaccinata. Siamo abbastanza tranquilli, ho raccomandato alle Asl le attività sul tracciamento, proprio perché i contagi non sono tantissimi dobbiamo sfruttare questa condizione per spegnere subito i focolai che si creano e evitare che possano propagarsi per qualche distrazione o per qualche lentezza nell'andare a ricercare la catena della trasmissione".