Presunta inconferibilità ad un dirigente del Comune dell'Aquila, arriva un parere dell'Anac: potrebbe trattarsi del 'caso Amorosi'

"D'ordine del Presidente, si comunica che, da domani mattina, è possibile ritirare, in busta chiusa, copia della delibera del Consiglio dell'ANAC, riunitosi nell'adunanza del 7 luglio 2021, con la quale si esprime il parere definitivo, riguardante la segnalazione effettuata dalla Commissione su di una presunta inconferibilità a carico di un dirigente del Comune dell'Aquila".

Si legge in una mail che, in queste ore, è stata inviata ai consiglieri comunali che siedono in V Commissione 'Garanzia e controllo'.

Interpellato da newstown, il presidente dell'assise Giustino Masciocco (Articolo 1) ha preferito non rilasciare dichiarazioni, non chiarendo dunque i termini della comunicazione nell'attesa, possiamo presumere, che tutti i commissari prendano visione del parere dell'Anac.

Si può ipotizzare comunque, con un certo grado di certezza, che il parere riguardi la posizione del dirigente comunale Tiziano Amorosi.

Un passo indietro.

Alla fine di giugno del 2020, Amorosi è stato condannato in primo grado a dieci mesi per il reato di peculato contestato in riferimento a fatti accaduti nel 2015, allorquando era dirigente della provincia dell'Aquila. In attesa del ricorso in appello, è intervenuta la legge Severino che, sebbene il tribunale in composizione collegiale abbia concesso i benefici di legge, e quindi non sia 'operativa' l'interdizione dai pubblici uffici, opera su un altro piano, quello amministrativo, del rapporto tra datore di lavoro e dipendente, indicando chiaramente che il dirigente condannato, pur in primo grado, vada sospeso da atti di amministrazione e gestione.

Di qui, l'intervento del segretario comunale Lucio Luzzetti che ha invitato Amorosi - fino al 30 luglio scorso dirigente del Settore 'Bilancio e razionalizzazione' dell'ente, capo Dipartimento 'Servizi al Cittadino' e capo dei vigili urbani - a non firmare atti che potessero impegnare l'amministrazione verso l'esterno.

Un modo per cristallizzare l'evidenza che Amorosi non avrebbe potuto svolgere più il suo incarico di dirigente di Settore e, di conseguenza, di capo Dipartimento.

Tuttavia, la Giunta comunale ha approvato una delibera, la numero 379 del 30 luglio scorso, modificando, di nuovo, la macrostruttura comunale ed istituendo un nuovo settore, quello 'Studi e ricerche interdisciplinari - Coordinamento per l'attuazione del programma di Governo', non a carattere gestionale, che non richiede, cioé, la firma di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, ma soltanto di coordinamento; il settore è stato posto sotto il Dipartimento 'Servizi al cittadino' e poi affidato a Tiziano Amorosi: in questo modo, il dirigente ha potuto mantenere l'incarico di capo del suddetto Dipartimento, considerato che anche quel ruolo non implica atti di gestione e amministrazione.

Contestualmente, sono stati accorpati i settori 'Bilancio e Razionalizzazione' ed 'Equità Tributaria' in un unico Settore denominato 'Bilancio - Razionalizzazione ed equità tributaria', "onde assicurare - è stato spiegato in delibera - la gestione unitaria delle politiche tributarie e di bilancio, garantendo maggiore organicità all’attività connessa alla programmazione e gestione delle risorse finanziarie". In realtà, in questo modo è stata garantita l’invarianza finanziaria della modifica alla macrostruttura comunale rispetto al precedente assetto organizzativo: di fatto restano due i dirigenti, uno al nuovo settore e l'altro a quello accorpato.

Dell'azione amministrativa si è lungamente dibattuto in Commissione 'Garanzia e controllo', fino alla decisione di inviare gli atti alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti e, appunto, all'Anac, per avere un parere dall'autorità nazionale anti-corruzione sulla eventuale inconferibilità degli incarichi ad Amorosi così come deciso con la riorganizzazione della macrostruttura comunale.

E' lecito credere che "il parere definitivo, riguardante la segnalazione effettuata dalla Commissione su di una presunta inconferibilità a carico di un dirigente del Comune dell'Aquila" riguardi proprio questo caso. Certo è che un eventuale parere di inconferibilità rappresenterebbe una mazzata per il sindaco Pierluigi Biondi e per l'amministrazione attiva.

Si attendono sviluppi nelle prossime ore.