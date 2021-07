Pedonalizzazione centro storico, maggioranza in ordine sparso: Dundee e D'Angelo avanzano un'altra proposta rispetto all'accordo tra i partiti

La maggioranza di centrodestra al Comune dell'Aquila va in ordine sparso sulle politiche del centro storico.

Prima la delibera del 22 giugno, condivisa dall'assessore Carla Mannetti con il sindaco Pierluigi Biondi, che ha istituito un'area pedonale urbana temporanea dall'inizio di corso Federico II a piazza Duomo, abbracciando anche via Indipendenza, piazza S. Biagio, piazza S. Marco e via Simeonibus; il provvedimento è entrato in vigore a partire da lunedì 28 giugno con i seguenti orari: 19-24 dal lunedì al venerdì mentre nel week end le chiusure scattano a partire dalle 11 del sabato fino alle 24 della domenica.

Un provvedimento che ha scatenato un vespaio di polemiche.

Dunque, la presa di posizione di Lega e Forza Italia che hanno chiesto la modifica della delibera.

Non sono mancate le tensioni con Biondi e Mannetti, fino alla decisione, sull'onda delle proteste di commercianti, residenti e professionisti, di ritoccare il provvedimento; si è trovato un accordo al tavolo di maggioranza che prevede, in sostanza, di modificare gli orari dell’isola pedonale: dal lunedì al venerdì la chiusura dovrebbe scattre alle 19 su via Garibaldi e alle 20 nella zona di piazza Duomo, esclusa via Indipendenza; sabato e domenica chiusura alle auto dalle 13.

Biondi ha assicurato che il provvedimento sarebbe stato licenziato entro il fine settimana; tra l'altro, il tavolo di maggioranza ha chiesto, altresì, la chiusura del terminal di Collemaggio alle 24 dal lunedì al giovedì e alle 2 di notte nel fine settimana, con navetta gratuita almeno fino a mezzanotte e, se sarà possibile, nel week end fino alle 2 di notte. E ancora: è stata reclamata la presenza di guardie giurate nel terminal fino a chiusura, con la presenza di pattuglie interforze itineranti per il controllo dell’ordine pubblico.

In attesa della nuova delibera, però, hanno preso posizione i consiglieri comunali di 'Coraggio Italia', Daniele D'Angelo e Marcello Dundee: "Illusi dalla sicurezza di poter attivare i servizi necessari, eravamo d'accordo nell'istituire l'isola pedonale: oggi ci troviamo a fare delle dovute e giuste riflessioni", si legge in una nota. "Il commercio aquilano già messo a dura prova dalla pandemia e dal terremoto non può ora sopportare un'ennesima flessione economica. Il discorso delle ztl è giusto e bello ma può considerarsi fruttuoso per l'economia di una città ‘normale’, non assolutamente per una città ancora impegnata nella ricostruzione specialmente del suo centro storico e che non ha ancora i giusti servizi; parcheggi, scala mobile funzionante del terminal di Collemaggio e non ultimo il servizio navette di collegamento con il centro".

Per questo, 'Coraggio Italia' ha chiesto di fare un passo indietro: "bisogna rivedere a 360 gradi il progetto. Di certo non vogliamo puntare il dito contro nessuno ma essendo noi stessi imprenditori e professionisti sappiamo che se una misura non dà i giusti risultati va cambiata in tempo reale non in tempi politici. Pertanto, senza esprimere contrarietà assoluta ma dando soluzioni, proponiamo che tale ztl venga adeguata con i seguenti orari: dalle 20:00 alle 06:00 dal lunedì alla domenica. Anche se - aggiungono - escluderla definitivamente per l'anno in corso, considerato che siamo già a metà estate, e rivederla per l'anno prossimo in base ai servizi che si riusciranno a fornire, non sarebbe del tutto sbagliato".

Altro giro, altra proposta.

Vedremo se l'amministrazione deciderà di andare avanti comunque sull'accordo che era stato raggiunto, e annunciato, nei giorni scorsi.