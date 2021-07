Commissione Bilancio: salta la discussione sul centro di formazione VVFF

Sorpresa stamane in Commissione Bilancio: in apertura dei lavori, infatti, è stata stralciata dall'ordine del giorno la delibera numero 262 del 29 giugno scorso, ad oggetto l'approvazione dello schema di convenzione per l'istituzione, all'Aquila, del centro di formazione territoriale del corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

A quanto si è appreso, non è stato ancora perfezionato l'accordo - "il provvedimento deve essere definito", ha spiegato il presidente dell'assise Luigi Di Luzio; dunque, la delibera tornerà in Giunta e poi tornerà in Commissione - tra l'amministrazione comunale e le fiamme rosse.

"La delibera con la quale si era approvato lo schema di convenzione per l’istituzione del Centro di formazione territoriale del Corpo nazionale dei Vigili è stata stralciata dall’ordine del giorno odierno della I Commissione tra lo stupore e l’imbarazzo dei commissari; conseguentemente, si mette a repentaglio la stessa discussione prevista venerdì nella seduta di Consiglio comunale" il commento, a margine dei lavori dell'assise, del capogruppo di Italia viva Paolo Romano.

"L’annuncite, patologia della quale soffre questa amministrazione sta mostrando tutti i suoi effetti collaterali: marce indietro, imbarazzi politici, caos amministrativo, iter a singhiozzo, improduttività. E meno male che Biondi aveva dichiarato a giugno che l’iniziativa era frutto di 'una forte condivisione e una costante interlocuzione, sopralluoghi e confronto tra tutti i componenti dell’esecutivo e dei Vigili del Fuoco'. Oggi si scopre invece che dopo due mesi non ancora si definisce l’atto di convenzione che pure era passato in Giunta: la prova, semmai ce ne fosse bisogno, dell’inadeguatezza di una classe dirigente a cui piace ciarlare e non lavorare".

Nel frattempo, "nel progetto Case di Sassa il degrado avanza e si paventano infiltrazioni di microcriminalità sotto gli occhi dei residenti del luogo e proprio davanti ben due attività commerciali".

La scuola sarà localizzata proprio nell’area del progetto Case di Sassa Nsi che comprende 18 palazzine e ospiterà da un minimo di 250 sino ad un massimo di 750 allievi. Per la realizzazione del progetto, approvato dal Parlamento con la legge di bilancio varata a dicembre, è previsto un finanziamento di quindici milioni per il triennio 2021-2023 e di un milione a decorrere dal 2024.

Al momento di approvare lo schema di convenzione in Giunta, il sindaco Pierluigi Biondi aveva spiegato che si trattava del "primo atto amministrativo, previsto dalla legge e frutto di una costante interlocuzione, sopralluoghi e confronto con i Vigili del fuoco", per dare corpo alla nascita "di un’istituzione unica per il centro Italia, la prima che viene costituita nel Paese. Una iniziativa fortemente condivisa e sostenuta da tutti i componenti dell’esecutivo. Un’azione strategica avviata nel corso degli anni con la stipula di convenzioni e accordi con Esercito, forze dell’ordine, associazioni ed enti per sostenere lo svolgimento delle loro attività e l’accoglienza di famiglie che hanno inteso trasferirsi in città o l’ospitalità di studenti meritevoli come nel caso della fondazione Ferrante d’Aragona".

Evidentemente, non si è ancora fatta sintesi sulla convenzione; di qui, il ritiro della delibera dalla discussione della Commissione Bilancio che, di fatto, significa che il provvedimento non sarà inserito all'ordine del giorno del Consiglio comunale di venerdì, come annunciato, per l'approvazione definitiva.

Ciò non significa che il progetto rischia di saltare, sia chiaro: anzi, il centro di formazione dei Vigili del fuoco è stato inserito dal Governo tra le opere commissariate con le procedure accelerate, ed il commissario indicato è l’ingegnere Vittorio Rapisarda, Dirigente del Provveditorato OO.PP. per Lazio, Abruzzo e Sardegna.